Gregg Allman gestorben

Am 27. Mai 2017 ist Gregg Allman im Alter von 69 Jahren in Savannah im US-Bundesstaat Georgia aus bislang unbekannten Gründen gestorben. Als Sänger, Co-Gründer und Keyobarder der Allman Brothers Band gehörte er zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Rockgeschichte.Mit seinem bereits 1971 bei einem Motorradunfall verstorbenen Bruder Duane Allman hatte er die Band 1969 ins Leben gerufen und diese in wechselnden Besetzungen bis zur Auflösung 2014 fortgeführt. In den frühen 70er-Jahren begann er zudem eine erfolgreiche Solokarriere. Er veröffentlichte unter anderem ein Duoalbum mit seiner damaligen Ehefrau Cher, "Two The Hard Way" (1977).Sein letztes Soloalbum, "Low Country Blues" , erschien 2011, allerdings hat er vor seinem Tod noch ein weiteres Album, "Southern Blood", fertiggestellt. Das von Don Was produzierte Album soll im September 2017 erscheinen.Sein letztes und einziges Deutschlandkonzert als Solist veranstaltete Ernst-Ludwig Hartz am 10. Juli 2011 auf der Museumsmeile in Bonn. Die Allman Brothers Band war nur zweimal in Deutschland auf Tour - im September 1981 und im Juni/Juli 1991.Gregg Allman wurde nicht nur wegen seiner Stimme und seines Keyboardspiels geschätzt, auch als Komponist machte er sich einen Namen. So schrieb er die Band-Klassiker "Midnight Rider", "Dreams" und "Whipping Post".

Quelle: MusikWoche

