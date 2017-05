"Grease"-Musical wechselt zu Hertlein

Ab Oktober 2017 veranstaltet die Manfred Hertlein Veranstaltungsgesellschaft als neuer Livepartner eine Tournee des Musicals "Grease" in Deutschland und Österreich. Damit bringe das Würzburger Unternehmen erstmals "eines der erfolgreichsten Musicals in Deutschland und Österreich auf große Tournee", teilt Manfred Hertlein mit.Mit der Tournee feiert das von Regisseur David Gilmore inszenierte Musical sein 45-jähriges Broadway-Jubiläum, gleichzeitig zelebriert es den 40-jährigen Jahrestag des Hollywood-Films mt John Travolta und Olivia Newton-John , der 1978 in die Kinos kam.Hinter der aktuellen Musical-Produktion steht Jim Lenny, der Präsident der US-Firma BE-Stagemanagement, die unter anderem die sogenanten First-Class-Bühnenrechte an "Grease" hält. Zudem ist Lenny Geschäftsführer der Musical Tommy GmbH, mit der er "Grease" für den deutschsprachigen Raum produziert.Zuletzt war das Musical, das 1971 zunächst als Theaterstück geschrieben wurde, in Deutschland mit Semmel Concerts unterwegs. Für Hertlein bedeutet das Musical eine Erweiterung des Portfolios im Bereich Show und Family Entertainment.Zu den bekanntesten "Grease"-Songs gehören "Summer Nights", "Sandy" und "You're The One That I Want", dessen deutsche Ulkversion, "Du, die Wanne ist voll" von Didi Hallervorden und Helga Fedderson, der jüngst verstorbene Frank Dostal geschrieben hat. Vom Originalsoundtrack wurden bislang mehr als 20 Millionen Einheiten verkauft, der Film spielte 340 Millionen Dollar ein, das Musical lief siebeneinhalb Jahre lang am Broadway und kam dabei auf 3388 Vorstellungen.03.10.-15.10.17 Hamburg, Mehr!-Theater Am Großmarkt19.10. - 20.10.17 Mannheim, Rosengarten21.10.17 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena22. 10.17 Heilbronn, Harmonie24.10.-05.11.17 München, Deutsches Theater25.12.-30.12.17 Frankfurt, Jahrhunderthalle03.01.-14.01.18 Duisburg, Theater Am Marientor20.03.-01.04.18 Düsseldorf, Capitol Theater04.04.18 Nürnberg, Meistersingerhalle05.04.-06.04.18 Stuttgart, Porsche Arena07.04.18 Fulda, Esperantohalle10.04.18 Bamberg, Brose Arena11.04.18 Leipzig, Arena12.04.18 Cottbus, Stadthalle14.04.18 Kiel, Sparkassen Arena18.04.18 Freiburg, Konzerthaus20.04.18 Kempten, bigBox Allgäu21.04.18 Würzburg, s.Oliver Arena22.04.18 Rastatt, Badner Halle25.04.-26.04.18 Aachen, Eurogress28.04.18 Zwickau, Stadthalle29.04.18 Chemnitz, Stadthalle09.05.-13.05.18 Regensburg, Donau-Arena15.05.-19.05.18 Hannover, Theater Am Aegi22.05.-27.05.18 Berlin, Admiralspalast

