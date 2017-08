Grand Hotel van Cleef zelebrierte Labelgeburtstag

Die Hamburger Plattenfirma Grand Hotel van Cleef feierte am 18. August ihren 15. Geburtstag mit einem großen Open Air Konzert in Hamburg. Unter dem Motto "Fest van Cleef" kamen knapp 12.000 Besucher, um das Label zu feiern, das Thees Uhlmann (ehemals Tomte ) sowie Marcus Wiebusch und Reimer Bustorff (beide Kettcar) am 1. August 2002 in der Hansestadt gründeten. Ort des Geschehens war das Veranstaltungsglände des Hamburger Großmarks am Mehr! Theater.Grand Hotel van Cleefs "Neu-Signing" Fortuna Ehrenfeld eröffnete das Konzert: Hinter dem Synonym versteckt sich der Kölner Multiinstrumentalist und Produzent Martin Bechler, der am gleichen Tag sein zweites Album "Hey Sexy" auf Grand Hotel veröffentlichte.Anschließend spielte Gisbert zu Knyphausen ein Geburtstagsständchen für das befreundete Label. Sein neues Album "Das Licht dieser Welt" erscheint im Oktober.Als Überraschung trat dann der Seemannschor Hannover auf: Das 40-köpfige Gesangsensemble coverte unter anderem "Zum Laichen und sterben ziehen die Lachse den Fluß hinauf" von Thees Uhlmann und "Landungsbrücken raus" von Kettcar in extra für diesen Tag einstudierten Shanty-Versionen.Das 70-minütige Konzert der Labelgründer von Kettcar wurde trotz des einsetzenden Regen frenetisch umjubelt. Die band speilte uner anderem die neue Singles "Sommer '89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)", die laut dem Grand-Hotel-Team seit ihrer Veröffentlichung vor wenigen Tagen bereits knapp 300.000 YouTube-Klicks eingefahren habe. Für vier Stücke erhielten Kettcar Unterstützing von einem Streicherquartett. Das neue Kettcar Album "Ich vs. Wir" erscheint am 13. Oktober 2017.Schluss- und Höhepunkt war dann der erste Live-Auftritt von Thees Uhlmann & Band nach über einjähriger Bühnenabstinenz. Neben den Songs der beiden bisher erschienen Soloalben gab es auch zwei Songs von Uhlmanns ehemaliger Band Tomte sowie ein ganz neues Stück zu hören. Die inoffizielle FC-St.-Pauli- Hymne "Das hier ist Fußball" spielte Uhlmann solo mit gesanglicher Unterstützung des Seemannschors Hannover. Zum Finale des Konzerts betrat die Bläserformation Horny Horns aus Rees-Haldern die Bühne und spielte gemeinsam mit der Thees Uhlmann Band die Songs "Römer am Ende Roms", "Zum Laichen und sterben ziehen die Lachse den Fluß hinauf" und "Die Nacht war kurz und ich stehe früh auf".

