Grammy-Verleihung zieht zum 60. nach New York

Großansicht Lionel Richie und Mariah Carey sind bereits angekündigt, die Grammy-Verleihung 2018 aber noch nicht: die Homepage des Madison Square Gardens in New York (Bild: thegarden.com, Screenshot) Lionel Richie und Mariah Carey sind bereits angekündigt, die Grammy-Verleihung 2018 aber noch nicht: die Homepage des Madison Square Gardens in New York (Bild: thegarden.com, Screenshot)

Mit dem Grammy und Los Angeles verhält es sich etwa so wie mit dem Echo und Berlin: Beide Musikpreise scheinen auf diese Städte abonniert. Wenn der US-amerikanische Musikpreis 2018 in seine 60. Runde geht, soll aber mal wieder ein Abstecher nach New York in den dortigen Madison Square Garden anstehen.Nach Informationen des "Billboard"-Branchenmagazins sei ein entsprechender Deal zwar noch nicht fix unterzeichnet, könne aber dennoch bereits im Anschluss an die 59. Verleihung der Grammy Awards verkündet werden. Diese Gala findet am 12. Februar im Staples Center in Los Angeles statt, und soll dorthin im Anschluss an das nur auf ein Jahr angelegte Gastspiel in New York auch zurückkehren, heißt es.Zum bislang letzten Mal gastierten die Grammy Awards Ende Februar 2003 in New York, damals ebenfalls im Madison Square Garden. Davor fand die 40. Verleihung des Musikpreises 1998 in New York statt. Die Rückkehr zum 60. würde demnach ins Bild passen, nachdem der Grammy seinen 50. in Los Angeles gefeiert hatte.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen