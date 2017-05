Grammy-Macher holen Jubiläumsgala nach New York

Was bislang nur gerüchteweise gehandelt wurde, hat sich nun bewahrheitet: Wenn der US-amerikanische Musikpreis 2018 in seine 60. Runde geht, steht nach zuletzt 14 Jahren im Staples Center in Los Angeles mal wieder ein Abstecher nach New York in den dortigen Madison Square Garden an. Frühere Berichte bestätigte die Recording Academy nun am 9. Mai 2017. Passend dazu veröffentlichten die Grammy-Veranstalter einen Videoclip, in dem Regisseur Spike Lee in Zusammenarbeit mit der Agentur TBWA Chiat Day Künstler wie Nile Rodgers, Tony Bennett, Chrissie Hynde, Grandmaster Flash oder Cyndi Lauper in kurzen Statements die Bedeutung von New York als Musikstadt herausstreichen lässt.Zum bislang letzten Mal gastierten die Grammy Awards Ende Februar 2003 in New York, damals ebenfalls im Madison Square Garden. Davor fand die 40. Verleihung des Musikpreises 1998 in New York statt. Die Rückkehr zum 60. passt demnach ins Bild, nachdem der Grammy seinen 50. in Los Angeles gefeiert hatte, ebenso wie die jüngste Verleihung, die am 12. Februar 2017 im Staples Center stattfand.Mit dem 28. Januar 2018 steht auch das Datum für die 60. Grammy-Verleihung bereits fest.

