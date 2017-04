Gorillaz und Deutsche Telekom schaffen neue Dimension

Kürzlich diskutierte Ralf Lülsdorf (Head of International Music Marketing Deutsche Telekom ) auf der Kulturkonferenz des Bundesverbands Musikindustrie am Vortag der Echo-Verleihung in Berlin über das Potenzial der Virtual-Reality-Technologie. Nun stellt die Deutsche Telekom zusammen mit der Band Gorillaz eine App vor, bei der Fans mithilfe der neuen Technik mit den fiktiven Charakteren der Gorillaz in Berührung kommen.Die Gorillaz seien "die erste Band, an die man denkt, wenn es um virtuelle Realitäten geht", sagte Lülsdorf bei der Diskussionsrunde zu den Möglichkeiten rund um Virtual Reality, Augmented Reality oder 360-Grad-Videostreams. Geräte mit entsprechenden Fähigkeiten seien längst verfügbar, die Frage sei nun eher, "wer die Inhalte produziert". Hier seien gute Konzepte bislang ebenso rar wie deren Umsetzung, weshalb er die Gorillaz-App als "eine wunderbare Kooperation quasi aus dem Nichts" lobte.Die Firma B-Reel hat die App für Android und iOS entwickelt. Das Programm ermöglicht es unter anderem, zur Veröffentlichung des neuen Albums bei einer fiktiven Party im Gorillaz House dabei zu sein oder Musikvideos auf magentafarbene Flächen zu projizieren. Das Album "Humanz" erscheint am 28. April 2017 beim Warner-Music -Label Parlophone

Quelle: MusikWoche

