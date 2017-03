GoodToGo gibt Logistik an Cinram

Großansicht Hier wickelt die Kölner Firmenfamilie GoodToGo, Groove Attack und Rough Trade künftig ihre Logistik ab: Der Cinram-Standort in Alsdorf (Bild: Cinram) Hier wickelt die Kölner Firmenfamilie GoodToGo, Groove Attack und Rough Trade künftig ihre Logistik ab: Der Cinram-Standort in Alsdorf (Bild: Cinram)

Als neuer Logistikpartner kümmert sich Cinram in Alsdorf ab Anfang Mai 2017 um Lagerhaltung und Distributionsaktivitäten des Vertriebsunternehmens GoodToGo . Das bestätigten beide Seiten auf Nachfrage von MusikWoche.In Sachen Fertigung vertraut die Kölner Firmenfamilie GoodToGo, Groove Attack und Rough Trade weiterhin auf bisherige Partner. Dazu zählen bei CDs und Vinyl-LPs im Musikbereich die Unternehmen Sonopress und optimal oder im Filmgeschäft, zum Beispiel bei DVDs und Blu-rays aus dem Hause justbridge entertainment Erst kürzlich hatte die Beteiligungsgesellschaft 1847 Partners in Zusammenarbeit mit der GEM-Gruppe die europäische Cinram-Gruppe mit ihren Standorten in Deutschland, England und Frankreich von den vorherigen Eigentümern Najafi Companies übernommen

Quelle: MusikWoche

