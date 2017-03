GoldStar TV bilanziert erfolgreiche Schlagerkreuzfahrt

Großansicht Am Strand von Dubai: Gottfried Zmeck (Mainstream Media) mit Anita (links) und Alexandra Hofma (Bild: Michael de Boer) Am Strand von Dubai: Gottfried Zmeck (Mainstream Media) mit Anita (links) und Alexandra Hofma (Bild: Michael de Boer)

Großansicht An Bord der MSC Fantasia: Sänger und Moderator Andy Borg sowie Gottfried Zmeck (Bild: Michael de Boer) An Bord der MSC Fantasia: Sänger und Moderator Andy Borg sowie Gottfried Zmeck (Bild: Michael de Boer)

Vom 3. bis 14. März 2017 nahmen 460 Personen an einer von GoldStar TV in Zusammenarbeit mit ACR Reisen veranstalteten Kreuzfahrt teil, die unter dem Motto "Schlageropenair goes Dubai" stand. An Bord der MSC Fantasia traten Andy Borg , Julian David, Anita und Alexandra Hofmann , Gottfried Würcher (Nockalm Quintett), Marc Robin, Kristina Bach , Pia Malo, Olaf der Flipper, Nik P. Charly Brunner und Simone auf.Bei einem viertägigen Aufenthalt in Dubai gab es unter anderem ein zusätzliches Galakonzert vor dem Hotel Burj al Arab. Auch standen die Künstler für Autogrammstunden bereit."Wenn fast 500 Teilnehmer so eine Reise buchen, ist das ein Erfolg an sich", sagt Gottfried Zmeck , Vorstandsvorsitzender Mainstream Media AG , dem Mutterunternehmen von GoldStar TV. "Die Kreuzfahrt unterstreiche das große Interesse an der Kombination von Schlagermusik und Erlebniswert."Für GoldStar TV ist es sehr erfreulich, mit Andy Borg wieder einen der profiliertesten Moderatoren in seinem Programm präsentieren zu können", so Zmeck weiter. Vor Ort wurden zudem Musikvideos und die Reisereportagen in der hochauflösenden 4K-Technologie gedreht. "Damit verfügen wir über sehr schönes Material von exotischen Schauplätzen auf dem neuesten technischen Stand. Aus all diesen Gründen hat sich die Investition in diese Reise gelohnt."GoldStar TV zeigt die vor Ort entstandene und von Andy Borg moderierte Reportage "Stars auf hoher See - Unterwegs im Persischen Golf" am 13. April 2017.

Quelle: MusikWoche

