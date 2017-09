Golden Gate Management feiert Jubiläum beim Reeperbahn Festival

Mit einem Vierklang aus Songwriting Camp, Empfang, Hafenrundfahrt und Get-together begeht das Hamburger Golden Gate Management um die Gründer und Geschäftsführer Oliver Kolb und Carol von Rautenkranz das 15-jährige Jubiläum auf dem Reeperbahn FestivalDen Auftakt macht das skandinavisch-deutsche By:Songs Songwriting Camp@Reeperbahn Festival 2017, das bereits am Sonntag vor dem Festival im Clouds Hill Recording Studio startete. 20 Songwriter aus Island, Norwegen, Finnland und Deutschland treffen hier auf sechs internationale Künstler, um für den deutschen Markt zu schreiben. Dies ist nach dem Auftakt im 2016 bereits das zweite By:Songs Songwriting Camp im Rahmen des Reeperbahn Festivals.Die besten Songs aus dem Camp werden am Mittwoch auf der By:Ception - Listening Session And Nordic Networking vorgestellt, die Golden Gate ab 17 Uhr in The Mad Hatter gemeinsam mit den Export Offices aus Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und Island veranstaltet.Am Reeperbahn-Freitagnachmittag lädt Golden Gate Management Freunde und Geschäftspartner auf die MS Frau Hedi zum Golden Gate Floating ein. Darunter versteht man bei der Firma "eine entspannte Networking-Hafenrundfahrt", während DJ Luis Baltes auflegt.Am Freitagabend gehen die Feierlichkeiten mit dem offiziellen Golden Gate Gathering weiter. Bereits zum achten Mal treffen sich schwedische, dänische, deutsche und englische Produzenten und Songwriter auf dem Reeperbahn Festival zum fachlichen und kulinarischen Austausch mit dem Team von Golden Gate.

Quelle: MusikWoche

