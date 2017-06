Golden Gate Managament holt Sandi Strmljan

Großansicht Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit (von links): Carol von Rautenkranz (Golden Gate Management), Sandi Strmljan, Katharina Horn und Oliver Kolb (beide Golden Gate Management) (Bild: Golden Gate Management) Freuen sich über die künftige Zusammenarbeit (von links): Carol von Rautenkranz (Golden Gate Management), Sandi Strmljan, Katharina Horn und Oliver Kolb (beide Golden Gate Management) (Bild: Golden Gate Management)

Der Songwriter und Produzent Sandi Strmljan vertraut im Management und in Verlagsfragen künftig auf die Hamburger Agentur Golden Gate Management Als Autor arbeitete Strmljan bereits für Künstler wie Helen Schneider, Glasperlenspiel oder Udo Lindenberg. Mit Lindenberg schrieb er für die vergangenen beiden Alben insgesamt fünf Songs, darunter auch die Single "Mein Ding" Aktuell arbeitet Sandi Strmljan mit dem Singer/Songwriter Sebel aus Bochum und dem Sänger Joachim Witt an deren neuen Alben."Sandis Vielseitigkeit und Popverständnis hat uns von Anfang an überzeugt", erläutert Carol von Rautenkranz , Geschäftsführer Golden Gate Management: "Außerdem hat Sandi ein echtes Entdecker-Gen! Immer wieder findet er neue talentierte Künstler und bringt sie ans Tageslicht. Das wird sehr spannend."

Quelle: MusikWoche

