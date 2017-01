Gold und Platin für die Böhsen Onkelz

Großansicht Bei der Award-Verleihung in Frankfurt (von links): Alexander Lamprecht (tonpool), Pe Schorowsky, Vanessa Göbel (tonpool), Matt ?Gonzo? Röhr, Heike Struss (tonpool), Stephan Weidner, Kurt Erping (Geschäftsführer tonpool) und Kevin Russel (Bild: Christian Thiele) Bei der Award-Verleihung in Frankfurt (von links): Alexander Lamprecht (tonpool), Pe Schorowsky, Vanessa Göbel (tonpool), Matt ?Gonzo? Röhr, Heike Struss (tonpool), Stephan Weidner, Kurt Erping (Geschäftsführer tonpool) und Kevin Russel (Bild: Christian Thiele)

Wenige Stunden vor dem großen Finale ihrer "Memento"-Tour vor ausverkaufter Kulisse in der Frankfurter Festhalle wurden die Böhsen Onkelz von ihrem Vertrieb Tonpool mit Gold und Platin ausgezeichnet.Die Band erhielt am 22. Dezember in ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main eine Platin-Auszeichnung für über 50.000 verkaufte Exemplare der DVD/Blu-ray "Böhse fürs Leben" sowie einen Gold- und Platin-Award für über 200.000 verkaufte Exemplare ihres Ende Oktober 2016 veröffentlichten Studioalbums "Memento".Die Böhsen Onkelz beschließen damit eines der erfolgreichsten Jahre ihrer gesamten Karriere. Für 2017 kündigt die Band auf ihrer Homepage ein noch nicht näher betiteltes Festival am 16. und 17. Juni an.

Quelle: MusikWoche

