Gold für Saso Avsenik und seine Oberkrainer

Großansicht Mit Edelmetall (vorn, von links): Saso Avsenik mit den Oberkrainern Dejan Zupan und Maja Berce sowie (hinten, von links) die Oberkrainer Ales Jurman und Matic Plevel, Sandra Hohn-Schedler (Verlag/Management), Walter Egle (Geschäftsführer Show Factory), Andreas Payer (Melodie TV), Gregor Avsenik, Mitja Skocaj und Jan Tamse von den Oberkrainern sowie Gabi Narat (Show Factory) (Bild: MCP) Mit Edelmetall (vorn, von links): Saso Avsenik mit den Oberkrainern Dejan Zupan und Maja Berce sowie (hinten, von links) die Oberkrainer Ales Jurman und Matic Plevel, Sandra Hohn-Schedler (Verlag/Management), Walter Egle (Geschäftsführer Show Factory), Andreas Payer (Melodie TV), Gregor Avsenik, Mitja Skocaj und Jan Tamse von den Oberkrainern sowie Gabi Narat (Show Factory) (Bild: MCP)

Saso Avsenik und seine Oberkrainer haben Gold aus Österreich für das Album "Überraschungsklänge" ( MCP Sound & Media ) erhalten. Die Edelmetallübergabe erfolgte am 23. April 2017 im Umfeld ihres ausverkauften Konzerts im Festspielhaus in Bregenz.Der Slowene Saso Avsenik führt mit seinem Ensemble die Tradition seines berühmten Großvaters Slavko Avsenik und dessen Original Oberkrainern erfolgreich fort. Am 7. April ist bereits "Ein neuer Tag", das neue Album von Saso Avsenik und Co., bei MCP erschienen, auf dem auch sein Vater Gregor Avsenik sowie The Slowenian Mastersingers mitwirken.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen