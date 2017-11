Gold für "Pastewka"-Staffeln

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Im Rahmen der Drehschluss-Feier zur achten " Pastewka "-Staffel erhielt Darsteller Bastian Pastewka und sein Produktionsteam Gold-Awards für die vorangegangenen Staffeln sechs und sieben . Von beiden Staffeln wurden jeweils mehr als 25.000 DVD- und Blu-ray-Einheiten verkauft, die für den Gold-Status Voraussetzung sind. Die Awards wurden von Ingrid Langheld , Geschäftsführerin Brainpool Artist und Content Services , und Sebastian A. Niemann, Senior Produktmanager Home Entertainment Brainpool Artist und Content Services, verliehen.Bekanntlich wird die Comedyserie bei Amazon Prime Video fortgesetzt. Die neue "Pastewka"-Season startet am 26. Januar 2018. Staffel acht wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2018 ebenfalls auf DVD und Blu-ray auf Brainpools Home-Entertainment-Label MySpass in Zusammenarbeit mit dem Label Spassgesellschaft! ( Sony Music Entertainment Germany ) erscheinen.

Quelle: VideoMarkt

