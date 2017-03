Gold für Milky Chance in den USA

Großansicht Feierten mit Gold (von links): Natalie Turano (Senior Marketing Director Republic Records), Jbeau Lewis (Agent UTA), Björn Deparade (Management Milky Chance), Philipp Dausch, Clemens Rehbein (beide Milky Chance), Avery Lipman (CEO Republic Records), Brett Alperowitz (Republic Records), Taylor Vaughn (Media Manager Republic Records) (Bild: Sebastian Schmidt) Feierten mit Gold (von links): Natalie Turano (Senior Marketing Director Republic Records), Jbeau Lewis (Agent UTA), Björn Deparade (Management Milky Chance), Philipp Dausch, Clemens Rehbein (beide Milky Chance), Avery Lipman (CEO Republic Records), Brett Alperowitz (Republic Records), Taylor Vaughn (Media Manager Republic Records) (Bild: Sebastian Schmidt)

Bei einem Auftritt im New Yorker Club Le Poisson Rouge am 17. März 2017 zeichnete das US-amerikanische Universal-Music-Label Republic die Kasseler Band Milky Chance mit einem Gold-Award für 500.000 verkaufte Einheiten des Debütalbums "Sadnecessary" aus."Wir sind unfassbar glücklich und danken unseren Partnern in Nordamerika, ohne deren Einsatz dieser überwältigende Erfolg niemals möglich gewesen wäre", freut sich Björn Deparade , Management Milky Chance."Sadnecessary", das 2013 beim Label Lichtdicht Records erschien, erreichte neben den USA bereits in Deutschland, Frankreich, Australien und Kanada Gold-Status.Am gleichen Tag erschien das neue Album "Blossom" von Milky Chance, das hierzulande von der Universal-Music -Division Vertigo Berlin/VEC veröffentlicht wurde.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen