Gold für Capo von Warner Music

Großansicht Bei der Gold-Übergabe in Frankfurt (von links): Ben Mitha (Geschäftsführer Karsten Jahnke Konzertdirektion), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music), Claude Leyer (Leyer Rechtsanwälte), Capo, Gregor Stöckl (Head of Marketing Domestic Frontline Warner Music) und Aydin Kaya (Generation Azzlack/Tourmanagement Capo) (Bild: Warner Music) Bei der Gold-Übergabe in Frankfurt (von links): Ben Mitha (Geschäftsführer Karsten Jahnke Konzertdirektion), Andreas Weitkämper (Director Domestic Frontline Warner Music), Claude Leyer (Leyer Rechtsanwälte), Capo, Gregor Stöckl (Head of Marketing Domestic Frontline Warner Music) und Aydin Kaya (Generation Azzlack/Tourmanagement Capo) (Bild: Warner Music)

Zum Tourabschluss in der ausverkauften Frankfurter Batschkapp überreichte Warner Music Domestic dem Rapper Cem Anhan, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Capo, einen Gold-Award für die Single "Lambo Diablo GT" , die er zusammen mit Nimo eingespielt hatte. Der Track ist seit 27 Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts präsent und erreichte dort Platz 29 als höchste Notierung. Das Stück stammt von Capos erstem Album für Warner Music, "Alles auf rot" , welches ihn bis auf Platz vier der deutschen Top 100 Longplay geführt hat. Andreas Weitkämper , Director Domestic Frontline Warner Music Central Europe, erklärte dazu: "Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg und senden Glückwünsche nach Frankfurt. Cem und Claude haben uns dieses Album in Bandübernahme anvertraut, und der Erfolg gibt ihnen nun recht. Ein Label ist mehr als die Summe seiner Teile - diese Einstellung teilen wir alle, und daher war dies erst der Anfang. Mit 'Mon Chéri' hat er ja bereits den nächsten Top-10-Hit nachgelegt. Danke an Siad Rahman und Marco Braun, die das Album gefunden und gerockt haben, sowie natürlich allen voran an Cem für sein Vertrauen und die Musik."Gemeinsam mit seinem Bruder Aykut Anhan alias Haftbefehl hat Capo 2016 das Label Generation Azzlack gegründet.

Quelle: MusikWoche

