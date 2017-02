Global Citizen Fesitval vergibt Karten an Aktivisten

Großansicht Setzt sich im Kampf gegen Armut ein: Herbert Grönemeyer (Bild: Ali Kepenek) Setzt sich im Kampf gegen Armut ein: Herbert Grönemeyer (Bild: Ali Kepenek)

Am Vorabend des G20-Gipfels, der am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg stattfindet, organisiert das internationale Bündnis Global Citizen in der Hamburger Barclaycard Arena ein Gratiskonzert, bei dem Künstler wie Herbert Grönemeyer Coldplay , Ellie Goulding oder The Chainsmokers als Headliner feststehen. Weitere Musiker wollen die Veranstalter demnächst auf den Online-Seiten des Events bekannt geben.An eine der 9000 Karten für den kostenlosen Konzertabend am 6. Juli können Fans und Aktivisten ab dem 14. März gelangen, indem sie sich der Global Citizen Bewegung anschließen und an verschiedenen Kampagnen teilnehmen. So sind Interessierte gefordert Petitionen zu unterschreiben oder Texte, Fotos und Videos über den globalen Kampf gegen Armut zu lesen und online zu verbreiten."Dadurch, dass wir das Global Citizen Festival zum allerersten Mal nach Deutschland bringen",, sagt Hugh Evans, CEO Global Citizen, "wollen wir die G20-Teilnehmer dazu auffordern, sich zu verpflichten, eine dauerhafte Verbesserung in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Entwicklungshilfe und der globalen Flüchtlingskrise voranzutreiben."Für Herbert Grönemeyer steht fest, dass "ein geeintes Agieren und sich Zusammenschließen die Beseitigung extremer Armut, einen überall besseren Zugang zu Trinkwasser und Impfschutz und ein stets Verbessern von sozialen Ungerechtigkeiten plötzlich eine greifbare Möglichkeit in der näheren Zukunft werden lassen". Ein Anfang sei bereits gemacht, weil sich "entgegen allen Unkenrufen Jahr für Jahr immer mehr Menschen, die sich als Bürger einer gemeinsamen Welt verstehen, Global Citizens, sich für diese Veränderungen einsetzen und stark machen."Die soziale Aktionsplattform Global Citizen wurde vor sechs Jahren ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, die extreme Armut bis 2030 weltweit zu beenden. 2016 organisierte die Plattform bereits Konzerte in Kanada, den USA und Indien. Bei der Veranstaltung in Hamburg bekommen die Aktivisten Unterstützung von Live Nation , Johnson & Johnson, HP und der Bill & Melinda Gates Foundation.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen