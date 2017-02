GLM Music ehrt Quadro Nuevo mit Platin

Feierten in den den Dorian Gray Studios in Eichenau (von links): Andreas Hinterseher (Quadro Nuevo), Georg Löffler (GLM Music), Michèle Claveau (GLM Music), Chris Gall, Mulo Francel, Evelyn Huber, Didi Lowka (alle Quadro Nuevo) und Dieter Pimiskern (Dorian Gray Studios) (Bild: GLM Music)

Für mehr als 20.000 verkaufte Einheiten des Albums "Tango" , das 2015 im Vertrieb von Soulfood auf den Markt kam, verlieh das Team des Münchner Labels GLM Music um Georg Löffler und Michèle Claveau der Jazz- und Weltmusikband Quadro Nuevo kürzlich einen Platin Jazz Award. Am 28. April 2017 erscheint das neue Album, "Flying Carpet", das Quadro Nuevo zurzeit in den Dorian Gray Studios in Eichenau produzieren.Die Formation aus Bayern tourt seit rund 20 Jahren und gab weltweit über 2700 Konzerte. Außerdem wurde das Ensemble 2010 und 2011 mit dem Echo Jazz als bester Live-Act des Jahres ausgezeichnet.

Quelle: MusikWoche

