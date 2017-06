Gisbert zu Knyphausen bleibt PIAS treu

Großansicht Besiegelten die weitere Zusammenarbeit (von links): Jens Koermer, Stefan Strüver, Meetz (alle PIAS), Gisbert zu Knyphausen, Ilona Kleen, Mitja Bruch und Janik Haverkamp (alle PIAS) (Bild: PIAS Germany) Besiegelten die weitere Zusammenarbeit (von links): Jens Koermer, Stefan Strüver, Meetz (alle PIAS), Gisbert zu Knyphausen, Ilona Kleen, Mitja Bruch und Janik Haverkamp (alle PIAS) (Bild: PIAS Germany)

Der Liedermacher Gisbert zu Knyphausen, der bereits seit 2008 mit PIAS Germany zusammenarbeitet, hat seinen Vertrag bei dem Hamburger Independent-Label nun verlängert.2008 erschien das Debütalbum "Gisbert zu Knyphausen" . Das Nachfolgealbum "Hurra! Hurra! So nicht." hielt sich vier Wochen in den Offiziellen Deutschen Charts und kletterte dort auf Platz zwölf. Derzeit arbeiten PIAS und Gisbert zu Knyphausen an einer Kampagne für das kommende Album des Sängers. Stefan Strüver , Managing Director PIAS, ist froh, dass der Sänger und Songschreiber weiter auf PIAS setzt: "Ich freue mich sehr, dass Gisbert auch weiterhin auf die Skills des PIAS-Teams vertraut und wir unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten Jahre fortsetzen können."

Quelle: MusikWoche

