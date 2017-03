GfK zählt mehr als 100 Millionen Premium-Streams bei "Palmen aus Plastik"

Großansicht Kommen mit "Palmen aus Plastik" auf mehr als 100 Millionen Streams: Bonez MC (vorn) & Raf Camora (Bild: Auf!Keinen!Fall!) Kommen mit "Palmen aus Plastik" auf mehr als 100 Millionen Streams: Bonez MC (vorn) & Raf Camora (Bild: Auf!Keinen!Fall!)

Vor gut einem Jahr zogen Abrufe von Songtiteln über kostenpflichtige Streamingdienste auch in die Albumwertung der Offiziellen Deutschen Charts ein. Passend dazu veröffentlichten die Chartsermittler von GfK Entertainment nun eine Sonderwertung der meistgestreamten Alben innerhalb der vergangenen zwölf Monate. Bonez MC & Raf Camora stechen dabei hierzulande Drake aus.So landet "Palmen aus Plastik" von Bonez MC & Raf Camora auf Platz eins. Das über Auf!Keinen!Fall!, Chapter One und Universal Music vermarktete Album wurde laut GfK "von Premium-Streaming-Nutzern bislang über 100 Millionen Mal angehört". Die am häufigsten angehörten Titel aus dem Album seien "Ohne mein Team" (feat. Maxwell), "Palmen aus Plastik", "Mörder" (feat. Gzuz), "Erblindet" und "Attackieren" (feat. Hanybal). Bei der Auswertung "wurden ausschließlich Premium-Streams über 30 Sekunden gewertet, die aus einem Album heraus stammen. Streams aus einer Single wurden nicht berücksichtigt", erläutert GfK Entertainment."Mit 'Palmen aus Plastik' konnten wir in enger Zusammenarbeit mit unserem Label-Partner Auf!Keinen!Fall!, den Künstlern Bonez MC (187 Strassenbande) und Raf Camora (Indipendenza) sowie unseren Handelspartnern einmal mehr beweisen, welch große Bedeutung HipHop- und Rap-Künstler für das Tonträgergeschäft haben", kommentiert Ramin Bozorgzadeh , Label Head Chapter One aus dem Hause Universal Music. "Darüber hinaus freuen wir uns sehr darüber, dass es gelungen ist, die bisherigen 'Palmen aus Plastik' Gold- und Platin-Erfolge mit diesem neuerlichen Rekord noch einmal zu toppen und bedanken uns bei allen Beteiligten."Platz zwei der meistgestreamten Alben seit Integration der Premium-Streams geht an "Views" von Drake, gefolgt von Justin Bieber ( "Purpose" ), den Twenty One Pilots ( "Blurryface" ) und Rihanna ( "Anti" ). Weitere deutsche Künstler finden sich mit den 257ers und "Mikrokosmos" auf Rang sieben und mit Gzuz & Bonez MC mit "High & hungrig 2" auf acht."Palmen aus Plastik" stieg im September 2016 auf Platz eins in die Offiziellen Deutschen Album-Charts ein, verbrachte wenig später eine zweite Woche an der Spitze und kletterte dank der Winteredition "Tannen aus Plastik" kurz vor dem Fest noch einmal auf den zweiten Rang.

Quelle: MusikWoche

