GfK stärkt Kooperation mit MTV und Viva

Großansicht Seine Charts laufen nun auch bei MTV: Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment (Bild: GfK) Seine Charts laufen nun auch bei MTV: Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment (Bild: GfK)

Zum Jahreswechsel läuft MTV wieder unverschlüsselt im Fernsehen. Neu im Programm ist dann auch die Chartsshow "Top 100" als Teil einer noch engeren Kooperatoni zwischen der GfK und den beiden Viacom-Sendern MTV und Viva. Die Premiere von "Top 100" bei MTV läuft bereits am 9. Dezember 2017.Mit der Einbindung der "Top 100" bei MTV setze Viacom International Media Networks (VIMN) "verstärkt auf die Strahlkraft" der Offiziellen Deutschen Charts, heißt es aus Baden-Baden. So präsentiert das Medienunternehmen die Hitliste freitags im Facebook-Livestream bei MTV und Viva, gefolgt von der TV-Ausstrahlung am Samstag um 23 Uhr bei MTV und wie gehabt am Sonntag um 12 Uhr bei Viva. Freitags um 18 Uhr veröffentlicht Viacom die kompletten Top 100 der Singles- und Albumcharts auf mtv.de und viva.tv.GfK-Geschäftsführer Mathias Giloth freut sich über die "Rückkehr der Ikone MTV" ins Free-TV - "und darüber, dass "Musikfans die Offiziellen Deutschen Charts auf den beiden Musiksendern verfolgen können. Ein toller Mehrwert."Lauren Nola, Brand Director Youth & Music GSA bei VIMN, betont, dass man mit der Rückkehr ins unverschlüsselte Free-TV im Programm "einen großen Schwerpunkt auf Musik" lege.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen