GfK sieht Italien als Favoriten beim Eurovision Song Contest

Großansicht Die GfK sieht ihn vorn: der italienischen ESC-Kandidat Franceso Gabbani, hier mit Tanzpartner bei den Proben (Bild: Andres Putting) Die GfK sieht ihn vorn: der italienischen ESC-Kandidat Franceso Gabbani, hier mit Tanzpartner bei den Proben (Bild: Andres Putting)

Bei Buchmachern gilt Italien als aussichtsreicher Kandidat für einen Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC). Zudem führt "Occidentali's Karma" von Francesco Gabbani eine von der GfK erhobene Acht-Länder-Auswertung an. Sowohl bei Musikdownloads wie auch im Streaming liegen die Italiener vorn. Untersucht wurden die Trackverkäufe und Streams in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Portugal.Francesco Gabbani kommt neben seinem Heimatland besonders gut in der Schweiz an. In Deutschland, Belgien, Frankreich und den Niederlanden landete er in der vergangenen Woche den am zweithäufigsten gestreamten ESC-Song, jeweils hinter dem nationalen Kandidaten. Beliebte ESC-Beiträge stammen außerdem aus Belgien, Frankreich und Schweden, die bei den Wettbüros ebenfalls hoch im Kurs liegen. Deutschlands Kandidatin Levina steht mit "Perfect Life" im Mittelfeld.Deutsche Musikfans haben es mehrheitlich auf Levina und Francesco Gabbani abgesehen. Viele Downloads und Streams konnten in der Bundesrepublik in den vergangenen Tagen auch Isaiah aus Australien (mit "Don't Come Easy") und Imri aus Israel (mit "I Feel Alive") auf sich vereinen.Im direkten Social-Media-Duell zwischen Levina und Francesco Gabbani hat der Italiener klar die Nase vorn. Er konnte zuletzt an nur einem einzigen Tag knapp 5000 neue YouTube-Abonnenten, 4500 Instagram-Subscriber sowie 1800 Facebook-Fans hinzugewinnen. Seinen YouTube-, Instagram- und Facebook-Kanälen folgen jeweils über 300.000 Personen. Zum Vergleich: Levina kommt auf jeweils rund 12.000 Facebook- und Instagram-Fans sowie 750 YouTube-Abonnenten. Die höchsten Steigerungsraten erreichte sie im Vorfeld des ESC bei Instagram.Insgesamt liegt Levinas Song "Perfect Life" im Streaming-Ranking aller diesjährigen ESC-Teilnehmer auf Position fünf. In den sozialen Medien rangiert sie unter den ersten sechs der meist erwähnten Kandidaten. Am 11. Mai trat die Sängerin aus Bonn beim Empfang der Deutschen Botschaft auf, wo der ehemalige Boxweltmeister und jetzige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, eine Rede zu ihren Ehren hielt."Perfect Life" stammt von Levinas Debütalbum "Unexpected" , das Sony Music am 28. April veröffentlicht hat.

Quelle: MusikWoche

