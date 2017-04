Gewinner der Genre-Kategorien beim Amadeus stehen fest

Großansicht Erhät den "Volksmusik"-Amadeus: Andreas Gabalier (Bild: Chris Heidrich/Universal Music) Erhät den "Volksmusik"-Amadeus: Andreas Gabalier (Bild: Chris Heidrich/Universal Music)

Bilderbuch

Nockalm Quintett

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

Avec

Christina Stürmer

Hannah

Mavi Phoenix

Zoë

Der Himmel über Wien - Lemo

Hand in Hand - Julian le Play

Heite Grob Ma Tote Aus - Voodoo Jürgens

Helden - Flowrag

Jedermann - Pizzera & Jaus

Andreas Gabalier

Julian le Play

Lemo

Nik P.

Voodoo Jürgens

Ansa Woar - Voodoo Jürgens

MTV Unplugged - Andreas Gabalier

SchwarzoderWeiss - Rainhard Fendrich

Zugvögel - Julian le Play

20 Jahre - Nur das Beste! - Die Seer

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Die Seer

Seiler und Speer

Wanda

Granada

Kimyan Law

Leyya

Mavi Phoenix

Voodoo Jürgens

Lemo (Musik & Text) - Himmel über Wien - Lemo

Hubert Molander und Emanuel Treu (Musik & Text) - Kick im Augenblick - Beatrice Egli

Lukas Hillebrand (Musik), Thorsteinn Einarsson und Noa Ben-Gur (Text) Kryptonite - Thorsteinn Einarsson

Helmut Martinelli und Gerald Moser (Musik & Text) - Nie mehr ohne dich - Die Paldauer

Bella Wagner, Hovannes Djibian und Masta Huda (Musik & Text) - Weapons Down - Bella Wagner

Avec - What If We Never Forget: Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß; Mix: Lukas Hillebrand, Martin Scheer; Mastering: Mischa Janisch; Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Alex Pohn

Julian le Play - Zugvögel: Recording: Lukas Hillebrand , Alex Pohn, Markus Weiß; Mix: Lukas Hillebrand; Mastering: Chris Gehringer, Martin Scheer; Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Julian le Play , Alex Pohn

Möwe - Back In The Summer: Recording, Mix, Mastering, Künstlerische Produktion: Nikodem Milewski

Ritornell - If Nine Was Eight: Recording: Richard Eigner, Robert Pavlecka, Fridolin Stolz, Florian Wöss; Mix: Richard Eigner, Roman Gerold, Patrick Pulsinger; Mastering: Mike Grinser; Künstlerische Produktion: Richard Eigner, Roman Gerold

Soia - H.I.O.P.: Recording, Künstlerische Produktion: Daniele Zipin; Mix, Mastering: Patrick Kummeneker

Erstmals präsentieren die Amadeus Awards die Gewinner der acht Genre-Kategorien schon vor der Verleihung, die am 4. Mai im Wiener Volkstheater stattfindet. Gewonnen haben Voodoo Jürgens, Mynth, Serenity, Nazar, Ernst Molden, Pizzera & Jaus, DJ Ötzi Nik P. sowie Andreas Gabalier . Die Gewinner der allgemeinen Kategorien wollen die Veranstalter erst bei der Show nennen.Voodoo Jürgens gewinnt in der Kategorie "Alternative", während das Elektro-Pop-Duo Mynth bei "Electronic/Dance" abräumt. Im Segment "Hard & Heavy" macht die Band Serenity das Rennen; im Feld "Hip Hop/Urban" setzt sich der Rapper Nazar durch. Bei den Nominierten für "Jazz/World/Blues" erhält Ernst Molden einen Amadeus. Im "Pop/Rock" geht der Preis an Pizzera & Jaus. DJ Ötzi & Nik P. holen sich den "Schlager"-Amadeus, und Andreas Gabalier wird für seine Erfolge bei der "Volksmusik" ausgezeichnet.Die Sieger bestimmt eine Jury, die aus rund 110 Experten der Musik- und Medienbranche besteht. Die Nominierten wurden aus der Jury-Wertung und den Verkäufen im Jahr 2016 ermittelt, wobei 50 Prozent Verkaufserfolg des Vorjahres und 50 Prozent Jury-Wertung das Gesamtranking ausmachen. Die Nominierten des FM4 Awards werden von den Hörern des Radiosenders ausgewählt.Die übrigen Nominierten des Amadeus Austrian Music Awards 2017:

Quelle: MusikWoche

