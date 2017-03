Geschäftsführerin von Düsseldorf Congress Sport & Event legt Amt nieder

Großansicht Wiill sich neuen Herausforderungen stellen: Gudrun Hock (Bild: Düsseldorf Congress Sport & Event) Wiill sich neuen Herausforderungen stellen: Gudrun Hock (Bild: Düsseldorf Congress Sport & Event)

Um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, hat Gudrun Hock um eine vorzeitige Auflösung ihres Dienstverhältnisses bei der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH gebeten. Im gegenseitigen Einvernehmen lege sie ihr Amt als Geschäftsführerin daher zum 31. März 2017 nieder, heißt es aus Düsseldorf."Als Geschäftsführerin der Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH hat sich Gudrun Hock in der Geschäftsführung und in enger Kooperation mit dem Aufsichtsrat mit großem Engagement für die strategische Neuausrichtung und Reorganisation des Unternehmens eingesetzt", teilt die Betreibergesellschaft mit. Nachdem diese nun auf einem sehr guten Weg sei, habe die Managerin um die Auflösung des Vertrags gebeten.Ihr Geschäftsführeramt der Multifunktionsarena Immobilien Verwaltung GmbH ist an das Amt als Geschäftsführerin der Düsseldorf Congress Sport Event GmbH geknüpft, weshalb sie auch diesen Posten künftig nicht mehr bekleidet.Die Personalie folgt auf die Meldung von Anfang 2017, dass sich die Düsseldorf Congress Sport & Event Gesellschaft neu aufstellt. So wechselte der bisherige SMG-Manager Michael Brill als Geschäftsführer für Sport & Events nach Düsseldorf. Zugleich wurde Martin Ammermann , der bislang als Geschäftsführer Düsseldorf Congress Sport & Event fungiert hatte, Prokurist für den Bereich Sport.

Quelle: MusikWoche

