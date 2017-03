Gesamtes Programm für Elbjazz steht

Das Elbjazz Festival, das 2016 pausiert hatte, präsentiert bei seiner Wiederauflage am 2. und 3. Juni 2017 rund 50 Konzerte auf insgesamt acht Bühnen, die sich um die HafenCity und das Werftgelände von Blohm+Voss - gruppieren: Austragungsorte sind der Große Saal der Elbphilharmonie, die Open-Air-Bühne "HfMT Young Talents" auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie, die Hauptkirche St. Katharinen, das Thalia Zelt am Baakenhöft sowie vier Bühnen bei Blohm und Voss: die Open-Air-Hauptbühne, die Open-Air-Bühne "Am Helgen", die Alte Maschinenbauhalle sowie die NDR Info Radio Stage in der Schiffbauhalle 3.Das Künstleraufgebot umfasst unter anderem Gregory Porter mit seiner Band in Kooperation mit dem Kaiser Quartett, Snarky Puppy, Agnes Obel, die Jan Garbarek Group, das Joshua Redman Trio, Beady Belle Bugge Wesseltoft , Youn Sun Nah, die NDR Bigband, Nils Wülker, Hildegard Lernt Fliegen, Moving Parts oder Nina Attal. Eine "Accordion Night" bestreiten Vincent Peirani & Emile Parisien, Stian Carstensen & Ola Kvernberg , Régis Gizavo & Nguyên Lê sowie Klaus Paier & Asja Valcic.Auch das zusätzlich zu den Konzerten stattfindende Rahmenprogramm ist nun fix: So gibt es in der Schiffbauhalle 3 bei Blohm+Voss eine Grammophon-Lounge "mit Jazzperlen von Schellack-Schallplatten, passenden Drinks und Sitzgelegenheiten zum Entspannen".An beiden Festivaltagen steigt im Anschluss an die letzten Konzerte eine DJ-Night im Mojo Club: Mousse T. , Detroit Swindle, Supergid & Friends, Mirko Machine sowie Perry Louis & JazzCotech Dancers werden dabei hinter den Plattentellern stehen.Im Kaistudio der Elbphilharmonie wird für Kinder ein Instrumentenworkshop stattfinden und für die erwachsenen Jazzliebhaber ein Trompetenworkshop mit Ingolf Burkhardt.Darüber hinaus steht am Pfingstsonntag, dem 4. Juni 2017, in St. Katharinen ein besonderer Gottesdienst an: In sechs Sätzen spannt die vom Komponisten David Timm geschriebene Jazzmesse einen Bogen von der gregorianischen Kirchenmusik zu den Harmonien und Rhythmen von Jazz, Pop und Rock. Die Predigt halten Hauptpastorin und Pröpstin Ulrike Murmann und Pastor Frank Engelbrecht.Am 3. Juni erfolgt die Vergabe des mit 10.000 Euro dotierten Hamburger Jazzpreises, gefolgt von einem Preisträgerkonzert. Kandidaten dafür sind Hamburger Musiker, "die einen besonders qualifizierten künstlerischen Beitrag zur Jazzmusik leisten". Die Ausrichtung obliegt in diesem Jahr erstmals beim Jazzbüro Hamburg.Es gibt für das Elbjazz Festivals sowohl Tagestickets für den Freitag (2. Juni 2017) beziehungswiese Samstag (3. Juni 2017) wie auch Zweitagestickets. Das Zweitagesticket kostet 89 Euro. Das Tagesticket für den 2. Juni ist für 55 Euro, das Tagesticket für den Festivalsamstag für 69 Euro zu haben. Karten kann man unter anderem direkt über die Elbjazz-Webseite ordern, auf der auch der gesamte Spielplan abrufbar ist.

