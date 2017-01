Gerüchte um Prince-Streams verdichten sich

Großansicht Wo sonst eher ein grelleres Grün regiert, kommt derzeit vermehrt der Farbton Purple zum Einsatz: Die Farbgebung bei Spotify könnte, flankiert von entsprechenden Außenwerbemaßnahmen, auf eine baldige Verfügbarkeit von Songs des verstorbenen Künstlers Prince im Streaminggeschäft hindeuten (Bild: spotify.com/us, Screenshot) Wo sonst eher ein grelleres Grün regiert, kommt derzeit vermehrt der Farbton Purple zum Einsatz: Die Farbgebung bei Spotify könnte, flankiert von entsprechenden Außenwerbemaßnahmen, auf eine baldige Verfügbarkeit von Songs des verstorbenen Künstlers Prince im Streaminggeschäft hindeuten (Bild: spotify.com/us, Screenshot)

Passend zur Grammy-Verleihung, die am 12. Februar 2017 in Los Angeles stattfindet, soll es laut diversen Medienberichten soweit sein: Dann sollen Songs von Prince auch über Streamingdienste wie Spotify, Apple Music oder Amazon verfügbar sein. Über entsprechende Verhandlungen zwischen den Nachlassverwaltern des verstorbenen US-Superstars und den Betreibern der Streamingplattformen hatte zunächst noch in den frühen Januartagen "Bloomberg" berichtet.Inzwischen scheint es dabei zu einer Einigung gekommen zu sein, denn zumindest bei Spotify stellt man sich im Zuge von Werbemaßnahmen bereits farblich auf den "Purple Rain"-Sänger ein: So nutzen die Betreiber des Dienstes unter anderem auf ihrer US-Startseite verstärkt einen Fliederton, in sozialen Netzwerken und diversen Medien von "Billboard" bis zur Onlineplattform eines Senders aus der Prince-Heimatstadt Minneapolis zirkulieren zudem Fotos von Außenwerbeflächen in Purple-Schattierungen.Die gewöhnlich bestens informierte "New York Post" berichtet zudem mit Bezug auf namentlich nicht genannte Informanten, dass in der Grammy-Nacht die bei Warner Music veröffentlichten Alben des Künstlers auf den Streamingdiensten auftauchen sollen.Prince hatte seine Musik 2015 von Musikabodiensten zurückgezogen, zwischenzeitlich waren einzelne Titel einzig via Tidal verfügbar.

Quelle: MusikWoche

