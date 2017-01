German Haus zieht auf der SXSW um

Publikumsmagnet: Das German Haus auf der SXSW 2016 (Bild: Initiative Musik/Jess Williamson)

Bei der 31. Ausgabe des Branchentreffs SXSW, der vom 10. bis zum 19. März 2017 in Austin stattfindet, präsentiert sich Deutschland mit dem von der Initiative Musik koordinierten German Haus in einer neuen Location.Der zentral gelegene Musikclub Barracuda biete demnach deutlich mehr Raum, "um Innovationen aus Deutschland begeh- und erlebbar zu machen", heißt es von der Initiative Musik.Die fünf Thementage im German Haus stehen vom 11. bis zum 15. März unter den Schwerpunkten Smart Cities, Lifestyle & Entertainment, Intelligent Future & Wearables und dem abschließenden Music Day. Beim Thementag "The New Sound Of Music - Exploring The Future of Audio Intelligence" kooperiert das German Haus zum ersten Mal mit der österreichischen Exportorganisation Außenwirtschaft Austria.Bereits zum achten Mal unterstützt das Ministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des Auslandsmesseprogramms die Initiative Musik bei der Koordination der deutschen Gemeinschaftspräsentation.

Quelle: MusikWoche

