Gerlach: "Für Neuland ist es der richtige Weg, sich neutraler zu positionieren"

Im April verkündete Neuland Concerts seine Unabhängigkeit. Im Gespräch mit MusikWoche-Redakteur Dietmar Schwenger erläutert Neuland-Chef Christian Gerlach die Gründe der Trennung von Warner Music und sagt, welche Vorteile er darin sieht. Zudem spricht er darüber, wie es zum Management-Buyout kam und ob er dem 360-Grad-Modell, für das Neuland Concerts bei Warner Music stand, überhaupt noch eine Zukunft gibt.Weitere Themen des Interviews sind auch die Frage, wie Neuland künftig mit Warner Music zusammenarbeiten will, und Gerlachs Einschätzung des aktuellen, von Monopolisierungstendenzen geprägten Livemarkts, in dem er für Firmen wie Neuland Concerts durchaus eine Chance sieht: "Durch den Verkauf von Four Artists ist bei den unabhängigen Konzertveranstaltern gerade ein Platz freigeworden. Den nehmen wir gern ein."Darüber hinaus beantwortet er die Frage, wohin die Reise für Neuland Concerts gehen soll. Er betont dabei, dass man neben dem klassischen Tournee- und Bookinggeschäft eine eigene Brand-Event-Abteilung betreibt und auch über ein eigenes Production-Services-Team verfügt..Das vollständige Interview lesen Abonnennten in MusikWoche Heft 20/2017, im Livepaper oder hier

