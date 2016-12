George Michael gestorben

Der unter dem bürgerlichen Namen Georgios Kyriakos Panayiotou geborene Sänger George Michael ist tot. Der Musiker verstarb am 25. Dezember im Alter von 53 Jahren, wie sein langjähriger Manager Michael Lippman bestätigte.Der 53-Jährige Sänger, der seine Karriere 1981 mit dem Duo Wham! startete, sei zu Hause "friedlich entschlafen", berichtete George Michaels Publizist gegenüber der BBC. "Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist." Die Familie des Musikers bat darum, ihre Privatsphäre "in dieser schwierigen und emotionalen Zeit" zu respektieren.Anfang der Achtziger Jahre began George Michael gemeinsam mit Andrew Ridgeley im Duo Wham! eine Pop-Karriere. Mit Hits wie "Wake Me Up Before You Go Go", "Last Christmas" oder "I'm Your Man" sind die beiden bis 1986 auch international äußerst erfolgreich, dann trennt sich Michael von seinem Partner und schlägt eine Laufbahn als Solokünstler ein.Bereits mit seinem ersten Album "Faith" gelingt ihm 1987 ein Welterfolg: Die mit einem Grammy prämierte LP wird allein in den USA über acht Millionen Mal verkauft und beinhaltet insgesamt fünf Nummer-eins-Hits. Im Vergleich dazu wirkt das von der Kritik gelobte "Listen Without Prejudice" (1990) mit weltweit acht Millionen verkauften Einheiten geradezu wie ein Flop, was den Star schließlich dazu bewegt, nicht mehr persönlich in seinen Videos aufzutreten.Nach einem langwierigen Rechtsstreit mit seiner Plattenfirma Sony erscheint 1996 das dritte Album "Older" beim neuen Partner Virgin, der Michael von seinem alten Kontrakt freigekauft hat. 1998 outet sich Michael als homosexuell.Abgesehen von einigen Singles und Auftritten bei Wohltätigkeitsveranstaltungen bleibt es um den Sänger in den nächsten Jahren recht still. 2004 verkündet George Michael, dass "Patience" (2004) sein letztes kommerziell vermarktetes Album sei.2014 veröffentlichte George Michael mit "Symphonica" seinen letzten Longplayer, der in Deutschland Platz sechs der Charts erreichte.

Quelle: MusikWoche

