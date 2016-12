George Michael dominiert Download-Charts

Großansicht Dominiert die Download-Charts: der am 25. Dezember verstorbene George Michael (Bild: Sony Music) Dominiert die Download-Charts: der am 25. Dezember verstorbene George Michael (Bild: Sony Music)

Nach dem Tod von George Michael huldigen seine Fans in Deutschland dem Popstar vor allem mit Musikkäufen. Mehr als ein Zehntel der Top-100-Single-Downloads waren laut GfK Entertainment am Montag Songs des Künstlers.Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, führten am zweiten Weihnachtsfeiertag gleich zwei seiner Veröffentlichungen die offiziellen Album-Downloads an: "Ladies And Gentlemen - The Best Of" und "Symphonica". Die Best Of-Platte verzeichnete dabei fast so viele Verkäufe wie die Plätze zwei bis zehn zusammengerechnet. Vier weitere George Michael-Alben erreichen vordere Positionen, und zwar "Twenty Five" (Rang fünf), das Wham!-Werk "The Final" (Rnag zehn) sowie "Older" (Rang elf) und "Faith" (Rang zwölf).Der am Montag am häufigsten heruntergeladene Song von George Michael war der Titel "Careless Whisper". Danach folgen der Wham!-Klassiker "Last Christmas", das zusammen mit Elton John eingespielte "Don't Let The Sun Go Down On Me" sowie "Killer/Papa Was A Rollin' Stone".In den Offiziellen Deutschen Single-Charts hält "Last Christmas" nach wie vor einen einzigartigen Rekord: Es ist mit 123 Wochen die am häufigsten platzierte internationale Produktion aller Zeiten.

Quelle: MusikWoche

