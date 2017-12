Genetikk setzen auf Sony Music

Trafen sich in München zur Vertragsunterzeichnung (von links): Thorsten Sack, (Director Distributed Label Division Sony Music), Frank Ehlers (Labelmanager Distributed Label Division Sony Music), Lukas Adamidis (Labelmanager Outta This World, Side By Side Management), Rizmo (Manager, CEO Outta This World), Sikk und Karuzo (beide Genetikk) sowie Philip Ginthör (CEO Sony Music GSA) und André Mühlhausen (Senior Vice President Commercial Division Sony Music GSA) (Bild: Yves Krier für Sony Music)