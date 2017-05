GEMA verlieh beim Mitgliederfest Fred Jay Preis an Johannes Oerding

Am 22. Mai 2017 ging im Münchner Löwenbräukeller das GEMA -Mitgliederfest über die Bühne, das jährlich wechselnd in Berlin und der bayerischen Landeshauptstadt stattfindet. Mehrere Hundert GEMA-Mitglieder - Verleger, Komponisten, Textdichter - nutzten ab 19 Uhr die Zeit für ein geselliges Beisammensein, bevor gegen 21 Uhr die eigentliche Preisverleihung anstand.Zunächst begrüßte Michael Jay-Jacobson, der Sohn der 2010 verstorbenen Mary Jay-Jacobson, die Gäste. Die Witwe des Komponisten und Textdichters Fred Jay hatte den Preis einst in Gedenken an ihren Mann ins Leben gerufen. Michael Jay-Jacobson bedankte sich bei den GEMA-Mitgliedern für ihr Kommen und dass sie diese Auszeichnung für Textdichter so hoch halten.Das Lob gab der Juryvorsitzende Burkhard Brozat , Textdichtervertreter im Kulturausschuss der GEMA, an Jay-Jacobson zurück und bedankte sich für dessen großes Engagement. Brozat verlas dann die Begründung der Jury, die sich in diesem Jahr für Johannes Oerding als Preisträger entschieden hatte."Er schreibt nicht nur seine eigenen Songs, sondern arbeitet auch für andere namhafte Interpreten. In der deutschen Musiklandschaft ist er dadurch eine feste Größe. Johannes Oerding schafft in seinen Kompositionen stets den Spagat zwischen humorvollen, leichten Songs und emotionalen Stücken mit Tiefgang", so Brozat, der dann mit Rolf Zuckowski den Laudator für den Preisträger auf die Bühne bat.In einer geistreichen wie emotionalen Rede würdigte Zuckowski den Singer/Songwriter als einen Autor, dessen Musik und Texte "immer intensiv und nie langweilig" seien. Zugleich beschäftige er sich in seinen Texten mit den großen Fragen der Menschheit. "Du bist ein Alltagsphilosoph mit Blick für das große Ganze", so Zuckowski. Johannes Oerding stehe für einen Künstler, der "gegen Abschottung und Gartenzaunmentalität und für das Miteinander" stehe. Oerding mit einer Ausstrahlung "zwischen Mann und Kind" bewege seine Zuhörer tief und sei ein "Singer/Songwriter" reinsten Wassers".In seiner Dankesansprache erklärte Johannes Oerding, dass Künstler gerade in diesen Zeiten Verantwortung hätten. Er ging auch auf seine erste GEMA-Anmeldung ein, "Oh, Schöne Frau gib mir ein Zeichen", nachdem Zuckowski diesen frühen Song ebenfalls scherzhaft erwähnt hatte. Inzwischen habe er gelernt, wie man eine zweite Strophe schreibe, sagte Oerding, und lobte zudem die GEMA als "unabdingbar". "Hier arbeiten Leute, die für uns losgehen und sich darum kümmern, dass unsere Arbeit vergütet wird."Anschließend spielten Oerding und sein Bandkeyboarder Kai Lindner vier Songs - darunter mit "Kreise" den Titelsong seines aktuellen Albums , das Sony Music am 5. Mai veröffentlicht hat. Der Abend war danach aber noch lange nicht zu Ende. Bis weit nach Mitternacht feierten die GEMA-Mitglieder.

