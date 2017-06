GEMA verleiht zehnten Musikautorenpreis noch früher

Großansicht Abschlussbild: die Preisträger und Laudatoren beim Deutschen Musikautorenpreis 2017 (Bild: Sabine Brauer) Abschlussbild: die Preisträger und Laudatoren beim Deutschen Musikautorenpreis 2017 (Bild: Sabine Brauer)

Komposition Audiovisuelle Medien (Sparte U)

Komposition Dance/Elektro (Sparte U)

Komposition Rock/Metal (Sparte U)

Komposition Experiment Stimme (Sparte E)

Komposition Solokonzert (Sparte E)

Text Hip-Hop

Text Pop

Nachwuchspreis (Sparten E und U)

Erfolgreichstes Werk 2017

Lebenswerk (Sparte U)

Der Deutsche Musikautorenpreis geht 2018 bereits in seine zehnte Runde. Zum Jubiläum ziehen die Veranstalter der GEMA die Verleihung noch einmal zwei Wochen weiter vor. Am Austragungsort und der Zahl der Kategorien hält man derweil fest.So will die GEMA den zehnten Deutschen Musikautorenpreis am 15. März 2018 bei einer Gala im Berliner Ritz Carlton in zehn Kategorien verleihen. 2017 fand die Verleihung noch am 30. März statt; bereits dieser Termin lag rund sechs Wochen früher als in den Jahren zuvor. Der Donnerstag als Tag der Preisverleihung aber bleibt bei der GEMA auch mit dem neuen Termin gesetzt.Mit den Awards will die Verwertungsgesellschaft "Musikautoren für ihre herausragenden Kompositionen und Textdichtungen" auszeichnen und so "den kulturellen Beitrag der Musikschaffenden zu einer vielfältigen und kreativen Musiklandschaft in Deutschland" würdigen, wie es aus München heißt.Nominierungsvorschläge können Mitglieder der GEMA noch bis zum 31. Juli 2017 einreichen. Details dazu hält die Verwertungsgesellschaft auf den Onlineseiten des Musikautorenpreises bereit.Die Preisträger kürt schließlich eine siebenköpfige Fachjury aus Komponisten und Textdichtern. "Die Juroren werden jährlich von der Akademie Deutscher Musikautoren ernannt und vertreten jeweils als fachlicher Experte eine der ebenfalls jährlich wechselnden Preiskategorien", heißt es bei der GEMA.Bei der zehnten Ausgabe des Deutschen Musikautorenpreises geht es um Awards in zehn Kategorien, wobei die Auszeichnung in der Nachwuchssparte erneut für E- und U-Künstler ausgelobt wird:2017 gingen die Awards an Komponisten und Textdichter, die auf einer Spannweite von Irma Holder ("Hello Again") über Olga Neuwirth oder die für ihr Lebenswerk geehrte Sofia Gubaidulina bis hin zum Produzententrio The Krauts für die musikalische Vielfalt stehen, deren Arbeit die GEMA vertritt.

Quelle: MusikWoche

