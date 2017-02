GEMA verleiht Ehrennadel an SPD-Kulturpolitiker

Siegmund Ehrmann erhielt jüngst in Berlin die GEMA-Ehrennadel. Der Kultur- und Medienpolitiker aus den Reihen der SPD nahm die Auszeichnung am 15. Februar 2017 aus den Händen des GEMA-Vorstandsvorsitzenden Harald Heker entgegen. Die Verleihung fand im Berliner Büro der GEMA bei einem sogenannten Wohnzimmerkonzert mit der Schauspielerin und Sängerin Sharon Brauner statt.Die Verwertungsgesellschaft verleiht die Ehrennadel unter anderem an Persönlichkeiten des gesellschaftlichen und politischen Lebens, die "die Belange der GEMA und der von ihr wahrgenommenen Aufgaben in besonderem Maße unterstützen", wie es aus Berlin heißt. Passend dazu strich Harald Heker in seiner Laudatio den besonderen Einsatz von Siegmund Ehrmann für die Förderung der Musik und die Interessen der Urheber heraus.Ehrmann sei unter anderem als kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und als Mitglied der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland ein zuverlässiger Ansprechpartner gewesen und habe sich für die Anliegen der Urheber offen gezeigt: "In unterschiedlichen fachlichen und politischen Zusammenhängen haben Sie sich insbesondere für die Förderung von Musik stark gemacht. Immer wieder haben Sie dabei Steine ins Rollen gebracht, wie etwa mit der Großen Anfrage Ihrer Fraktion zum Thema `Musikförderung durch den Bund`. Zudem betonte der Vorstandsvorsitzende der GEMA die Leidenschaft des Bundestagsabgeordneten für den Jazz.Siegmund Ehrmann, der seit seinem Einzug in den Bundestag im Jahr 2002 dem Ausschuss für Kultur- und Medien angehört, danke den GEMA-Mitgliedern für die Auszeichnung: "Wer in Schillers Bitt- und Bettelbriefen an seine adeligen Mäzene nachliest, welche Mühen er eingehen musste, um von seinen kreativen Leistungen leben zu können, erkennt, welch` wichtigen Beitrag die kollektive Rechtewahrnehmung der GEMA als Verwertungsgesellschaft leistet", sagte der Abgeordnete aus dem niederrheinischen Wahlkreis Krefeld Nord, Moers und Neukirchen-Vluyn: "Die Solidarsysteme der Verwertungsgesellschaften sind heute für viele Urheberinnen und Urheber unersetzlich und garantieren, dass sie den angemessen Anteil aus der Nutzung ihrer Werke erhalten."

