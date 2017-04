GEMA trauert um ihr Aufsichtsratsmitglied Frank Dostal

In einem Nachruf auf den am 18. April 2017 verstorbenen Frank Dostal würdigt die GEMA das Aufsichtsratsmitglied. Dostal war seit 1994 Mitglied im Aufsichtsrat der Verwertungsgesellschaft und seit 2006 dessen stellvertretender Vorsitzender."Mit Frank Dostal verlieren wir nicht nur eine außergewöhnliche Persönlichkeit in der Musiklandschaft, sondern vor allem einen erfahrenen und überaus geschätzten Kollegen", sagt Enjott Schneider , Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA. "Frank Dostal verstand seinen Einsatz und seine Verdienste stets im eigentlichen Wortsinne als Ehrenamt für die Gemeinschaft der Musikschaffenden. Sein beharrlicher und stets persönlich geprägter Einsatz für die Rechte der Musikurheber wird uns allen fehlen." Harald Heker , Vorstandsvorsitzender der GEMA, geht in seinem Nachruf darauf ein, dass Dostal über viele Jahre in der GEMA mit hohem Engagement gewirkt habe. "Als Mitglied des Aufsichtsrats und später dessen stellvertretender Vorsitzender brachte er seine profunden und vielfältigen Kenntnisse und Erfahrungen aus der Musikszene ein. Dabei agierte er immer unter dem Blickwinkel, die GEMA als Gemeinschaft der Musikschaffenden zu stärken und ihr in wichtigen Debatten zum Urheberrecht und seiner Bedeutung für die wirtschaftliche Absicherung kreativen Freiraums eine starke Stimme zu geben. Unser besonderes Mitgefühl gilt seiner ganzen Familie."Seit 1994 gehörte Frank Dostal dem Aufsichtsrat der GEMA an, seit 2006 als dessen stellvertretender Vorsitzender. In einer Reihe weiterer Gremien vertrat Frank Dostal engagiert seine Textdichterkollegen, so im Tarif-, im Wirtschafts- und im Kommunikationsausschuss sowie in der Verteilungsplankommission des GEMA-Aufsichtsrats. In der GEMA-Stiftung war er Vorsitzender des Beirats. Darüber hinaus engagierte er sich seit 2007 als Präsident des Deutschen Textdichter-Verbandes.Im Dezember 2014 wurde Frank Dostal für sein langjähriges, ehrenamtliches Wirken im GEMA-Aufsichtsrat mit dem GEMA-Ehrenring ausgezeichnet. "Es ist im wahren Wortsinne ein Ehrenamt, dankbar für das Vertrauen von so vielen meines Standes, mich für unsere gemeinsamen Rechte einzusetzen", bedankte sich Frank Dostal damals für die Auszeichnung des GEMA-Aufsichtsrats.

