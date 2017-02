GEMA stellt Kandidaten für Musikautorenpreis 2017 vor

Großansicht Nominiert für den Deutschen Musikautorenpreis 2017 (von oben links nach unten rechts): Thomas Pigor (Foto: Thomas Nitz), René Dohmen und Jumpel Dürbeck (privat), Christoph Kaiser und Julian Maas (Antonina Gern), Wallis Bird (Jens Oellermann), Vincent Stein und Konstantin Scherer (Vicente de Teba), Haschim Elobiet (privat), Maxim Richarz (Matthias Bothor), Irma Holder (privat), Johannes Kalitzke (privat), Marcel Barsotti (Marcel Barsotti), Anno Schreier (Arnfried Zerche), Marius Felix Lange (Arno Winfried Lange), Olga Neuwirth (Harald Hoffmann), The Krauts (Sascha Haubold), Gerhard Stäbler (Hartmut Bühler), Reinald Grebe (Joachim Dette), Sandra Fink (Stephanie von Becker), Peter Zentner (DTV), Tobias Reitz Rainer Eidemüller), Sebastian Krämer (privat) und Sören Nils Eichberg (Henning Harms) (Bild: Mosaik: GEMA; Fotocredits in der Großansicht) Von Thomas Pigor (links oben) bis Sören Nils Eichberg (rechts unten): fast alle der Nominierten für den Deutschen Musikautorenpreis 2017 (Bild: Mosaik: GEMA; Fotocredits in der Großansicht)

Komposition Audiovisuelle Medien

Marcel Barsotti

René Dohmen & Jumpel Dürbeck

Christoph Kaiser & Julian Maas

Komposition für Sinfonik

Sören Nils Eichberg

Olga Neuwirth

Gerhard Stäbler

Komposition Hip-Hop

DJ Desue (Haschim Elobied)

Djorkaeff/Beatzarre (Vincent Stein/Konstantin Scherer)

The Krauts (Dirk Berger, David Conen & Vincent von Schlippenbach)

Komposition Musik für Musiktheater

Johannes Kalitzke

Marius Felix Lange

Anno Schreier

Komposition Rock/Pop

Wallis Bird

Maxim (Maxim Richarz)

Safi (Sandra Fink)

Text Schlager

Irma Holder

Tobias Reitz

Peter Zentner

Text Musikkabarett

Reinald Grebe

Sebastian Krämer

Thomas Pigor

26 Nominierte gehen 2017 ins Rennen um den Deutschen Musikautorenpreis. Die ausrichtende GEMA gab am 8. Februar die Namen der Kandidaten für eine Auszeichnung in sieben Kategorien bekannt. Weitere Preise gibt es für das Lebenswerk, das in diesem Jahr in der E-Sparte verliehen wird, für das durch GfK Entertainment ermittelte erfolgreichste Werk sowie in der 2017 erstmals doppelt für Künstler aus den Bereichen E und U ausgelobten und mit jeweils 10.000 Euro dotierten Nachwuchskategorie.Die GEMA verleiht die Auszeichnung, die sich an herausragende Komponisten und Textdichter richtet, am 30. März zum neunten Mal. Die festliche Gala findet erneut im Berliner Hotel The Ritz-Carlton statt.Unter den Nominierten in den fünf Kompositions- und zwei Text-Kategorien finden sich bei den Komponisten Wallis Bird, Olga Neuwirth, der unter dem Namen Maxim aktive Maxim Richarz, das unter den Namen Djorkaeff und Beatzarre aktive HipHop-Duo Vincent Stein und Konstantin Scherer sowie bei den Textdichtern der Musikkabarettist Reinald Grebe oder die für ihre Schlagertexte bekannte Irma Holder, die zum Beispiel für Howard Carpendale "Hello Again" schrieb.Die Kandidaten ermittelte eine siebenköpfige Fachjury aus Komponisten und Textern , die das Motto des Deutschen Musikautorenpreises - "Autoren ehren Autoren" - vertreten sollen und die Auszeichnung zuvor teils bereits selbst erhalten haben. Dem Gremium gehören diesmal die Urheber Cäthe, Detlev Glanert, Sarah Hakenberg, Samir Odeh-Tamimi, Marek Pompetzki, Jutta Staudenmayer und Andreas Weidinger an. Als Sprecher der Jury fungieren Cäthe und Andreas Weidinger. Zuvor hatten die Mitglieder der GEMA und der Berufsverbände der Komponisten, Textdichter und Musikverleger ebenso wie die Juroren die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen."Die Nominierten stehen stellvertretend für die Vielfalt und die unglaubliche Menge an faszinierenden Werken, die von Mitgliedern der GEMA in unterschiedlichen Genres und Sparten geschaffen werden", sagt Jurysprecher Andreas Weidinger. "Als ein solches Zeichen wollen wir als Jury die Auswahl der Preisträger und den Deutschen Musikautorenpreis gern verstanden wissen."Jurysprecherin Catharina Sieland alias Cäthe räumt zudem ein, dass es "nicht immer leicht" gewesen sei, die Arbeit der verschiedenen Musikurheber zu bewerten: "Die Nominierten vertreten eine unglaubliche Bandbreite an Werken. Die Diskussionen mit den anderen Juroren haben mich besonders fasziniert und inspiriert. Nur so konnten wir Kriterien finden, die eine gewisse Vergleichbarkeit erlauben." Jeder Künstler habe eine ganz eigene Note: "Das macht den Deutschen Musikautorenpreis in seiner Essenz so einzigartig."Die GEMA stellt die Nominees auch auf den Onlineseiten des Musikautorenpreises vor.

Quelle: MusikWoche

