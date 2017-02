GEMA stellt Jury für Musikautorenpreis vor

Großansicht Stellen die Jury für den Deutschen Musikautorenpreis 2017 (von links): Detlev Glanert (Komposition Musiktheater), Jutta Staudenmayer (Text Schlager), Samir Odeh-Tamimi (Komposition Sinfonik), Sarah Hakenberg (Text Musikkabarett), Marek Pompetzki (Komposition HipHop), Cäthe )Komposition Rock/Pop) und Andreas Weidinger (Komposition Audiovisuelle Medien) (Bild: Sebastian Linder) Stellen die Jury für den Deutschen Musikautorenpreis 2017 (von links): Detlev Glanert (Komposition Musiktheater), Jutta Staudenmayer (Text Schlager), Samir Odeh-Tamimi (Komposition Sinfonik), Sarah Hakenberg (Text Musikkabarett), Marek Pompetzki (Komposition HipHop), Cäthe )Komposition Rock/Pop) und Andreas Weidinger (Komposition Audiovisuelle Medien) (Bild: Sebastian Linder)

Am 30. März 2017 verleiht die GEMA zum neunten Mal den Deutschen Musikautorenpreis - rund sechs Wochen früher im Jahr als noch 2016. Am Donnerstagstermin aber hält die Verwertungsgesellschaft fest, ebenso wie am Austragungsort: Die festliche Gala findet erneut im Berliner Hotel The Ritz-Carlton statt.Die Nominees in den einzelnen Kategorien des Musikautorenpreises will die GEMA noch im Februar verkünden. Sie wählte eine Fachjury aus, der diesmal die Urheber Cäthe, Detlev Glanert, Sarah Hakenberg, Samir Odeh-Tamimi, Marek Pompetzki, Jutta Staudenmayer und Andreas Weidinger angehören. Als Sprecher der Jury fungieren Cäthe und Andreas Weidinger:"Die GEMA zeigt mit diesem Preis, was wir, die Musikautoren, der Gesellschaft bieten", lässt der Filmmusikkomponist Andreas Weidinger über das GEMA-Magazin "Virtous" wissen. "Durch die Jury wird das Motto der Verleihung - ,Autoren ehren Autoren' - gelebt", erläutert Jutta Staudenmayer die Arbeit des Gremiums. "Denn wir Autoren wissen, was andere Autoren leisten müssen, was sie fühlen, durch welche Hochs und Tiefs sie gehen. Ich glaube, das kann kein Publikum, keine Plattenfirma oder kein Verlag so erkennen, was einen Musikautoren ausmacht."Erstmals vergibt die GEMA den Musikautorenpreis in diesem Jahr in der Nachwuchskategorie gleich doppelt an einen Sieger aus der Sparte U und einen aus der E-Musik. Beide Nachwuchspreise sind dabei mit 10.000 Euro dotiert.Daneben stehen 2017 Auszeichnungen in der Sparte E für das Lebenswerk eines Künstlers sowie in den Kategorien "Komposition Musik für Musiktheater" und "Komposition Musik für Sinfonik" auf der Agenda. In der U-Musik gibt es Kompositionspreise in den Bereichen "Audiovisuelle Medien", "Rock/Pop" und "HipHop" sowie in den Texter-Kategorien in den Kategorien "Text Musikkabarett" und "Text Schlager". Hinzu kommt erneut die Auszeichnung in der Kategorie "Erfolgreichstes Werk 2016 ". Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Entscheidung der Jury, vielmehr wird diese Auszeichnung in Zusammenarbeit mit GFK Entertainment ermittelt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen