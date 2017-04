GEMA präsentiert Newcomer beim Puls Open Air

Großansicht Wird weiter ausgebaut: Das Showcaseprogramm der GEMA (Bild: screenshot, gema.de) Wird weiter ausgebaut: Das Showcaseprogramm der GEMA (Bild: screenshot, gema.de)

Die GEMA bietet Künstlern dieses Jahr erstmals die Chance. beim Puls Open Air, das vom 8. bis zum 10. Juni 2017 zum zweiten Mal in Geltendorf stattfindet, aufzutreten. Noch bis zum 21. April können sich interessierte Bands für einen der zwei Showcase-Plätze bewerben.Die einzige Bedingung, um an dem Wettbewerb teilzunehmen, ist die Mitgliedschaft in der Verwertungsgesellschaft. Mehr Informationen zur Bewerbung gibt es auf den Onlineseiten der GEMA 2016 war die GEMA bereits mit eigenen Showcases bei der c/o pop in Köln, dem Reeberbahn Festival in Hamburg und dem Münchner Indoor-Festival von Puls vertreten.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen