GEMA-Mitglieder tagten im Zeichen der Verlegerbeteiligung

Großansicht Bei der Hauptversammlung der GEMA am 24. Mai 2017 in München: der Vorstandsvorsitzende Harald Heker am Rednerpult sowie auf dem Podium (von links) Vorstandsmitglied Lorenzo Colombini die Aufsichsträte Stefan Waggershausen, Enjott Schneider und Karl-Heinz Klempnow sowie Vorstandsmitglied Georg Oeller (Bild: SteveArt Fotografie) Bei der Hauptversammlung der GEMA am 24. Mai 2017 in München: der Vorstandsvorsitzende Harald Heker am Rednerpult sowie auf dem Podium (von links) Vorstandsmitglied Lorenzo Colombini die Aufsichsträte Stefan Waggershausen, Enjott Schneider und Karl-Heinz Klempnow sowie Vorstandsmitglied Georg Oeller (Bild: SteveArt Fotografie)

Die Neuregelung der Verlegerbeteiligung war eines der zentralen Themen der jährlichen Mitgliederversammlung der GEMA , die vom 22. bis 24. Mai 2017 in München stattfand. Nach einem Urteil des Berliner Kammergerichts von Ende 2016 schaffte es das neue Urhebervertragsrecht noch vor dem Jahreswechsel durch die Instanzen und somit eine neue Basis für die langjährige Praxis, dennoch kamen für Ausschüttungen ab 2012 neue Lasten auf die Musikverleger zu - Stichwort elektronisches Bestätigungsverfahren.Die in der GEMA organisierten Komponisten, Textdichter und Verleger hätten nun bei der Mitgliederversammlung "nahezu einmütig" die Neuregelung der gemeinsamen Beteiligung von Urhebern und Verlegern in der GEMA befürwortet, heißt es bei der Verwertungsgesellschaft. Die Ausschüttungen der GEMA an Verleger sieht man damit wieder auf eine verlässliche und rechtssichere Grundlage gestellt."Autoren und Verleger sind sich seit Jahrzehnten darüber einig, dass beide wirtschaftlich an den Einnahmen durch die Rechteeinräumung partizipieren sollen. Wenn der Urheber den Verleger als Gegenleistung für die verlegerische Tätigkeit entlohnen möchte, ist diese Beteiligung legitim", sagte der Vorstandsvorsitzende der GEMA, Harald Heker , in seiner Rede vor den rund 700 Komponisten, Textdichtern und Verlegern, die zum Abschluss an der Hauptversammlung am 24. Mai teilnahmen, diskutierten und dabei verschiedene Regelungen verabschiedeten.Auf der Tagesordnung standen außerdem verschiedene inhaltliche Änderungen der Satzung und des Verteilungsplans. Darunter eine ans INKA-Verfahren aus dem Bereich der U-Musik anknüpfende Reform der Verteilung in der E-Sparte sowie Beschlüsse zur Neuregelungen der Wahl der Delegierten der angeschlossenen und außerordentlichen Mitglieder oder zur Erweiterung des elektronischen Service-Angebots der GEMA.Erstmals setzte die GEMA die nach dem Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) geforderten elektronischen Mitwirkungsrechte um, was die Mitglieder in die Lage versetzte, ihre Stimme bereits im Vorfeld per E-Voting abzugeben oder sich in der Mitgliederversammlung vertreten zu lassen. Zudem konnten Mitglieder die Versammlung nach vorheriger Anmeldung per Livestream verfolgen.Die Premiere wertet man bei der GEMA als Erfolg, ohne dabei aber "das bewährte Modell der persönlichen Teilnahme infrage gestellt" zu sehen: "Unsere Versammlung ist in diesem Jahr ähnlich gut besucht wie in den letzten Jahren", streicht Harald Heker heraus. "Das zeigt also, dass es trotz der neuen Möglichkeiten attraktiv ist, direkt vor Ort dabei zu sein."Repräsentanten der Radiosender hr2-Kultur und SWR4 nahmen im Rahmen der Hauptversammlung den Radiokulturpreis entgegen. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wählte der Aufsichtsrat schließlich Ralf Weigand zu seinem neuen Vorsitzenden , Enjott Schneider gab den Vorsitze nach fünf Jahren ab.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen