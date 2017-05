GEMA-Aufsichtsrat unter neuem Vorsitz - Weigand folgt auf Schneider

Der Aufsichtsrat der GEMA wählte Ralf Weigand jüngst am 24. Mai 2017 in München im Rahmen der Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft zu seinem neuen Vorsitzenden. Der Komponist tritt damit die Nachfolge von Enjott Schneider an, der nach fünf Jahren als Vorsitzender nicht mehr für diesen Posten kandidierte. Schneider bleibt aber Mitglied des Gremiums."Die zunehmenden Komponier- und Konzertverpflichtungen, verbunden mit Reisen quer durch Europa und rund um den Erdball unter anderem nach China, Russland, Amerika, Brasilien, haben zu permanenten Terminkollisionen geführt und eine Entscheidung erforderlich gemacht", erläuterte Enjott Schneider seine Entscheidung. "Trotz aller Liebe zur GEMA-Arbeit habe ich mich 'für die Musik' im künstlerischen Sinne entschieden." Die laut GEMA rund 700 in München versammelten Mitglieder der Verwertungsgesellschaft dankten dem scheidenden Vorsitzenden mit lang anhaltendem Beifall.Der GEMA-Aufsichtsrat hatte Enjott Schneider 2012 an die Spitze des Aufsichtsgremiums gewählt , damals trat er die Nachfolge von Jörg Evers an. Damit bleibt der Vorsitz des Aufsichtsrats weiterhin in Händen der Komponisten. Schließlich vertritt auch der 1959 in München geborene Ralf Weigand diese Berufsgruppe. Weigand komponierte zahlreiche Musiken für TV, Radio und Werbung, arbeitete an Chartserfolgen von Acts wie den Sportfreunden Stiller, Such A Surge, Megaherz oder Bananafishbones oder gründete die Musik- und Multimediaproduktionsfirma Plan 1 Media.Auch bei den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats kam es teils zu neuen Besetzungen: So wählte der Aufsichtsrat Stefan Waggershausen zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden für die Berufsgruppe der Textdichter. Waggershausen folgt in diesem Amt auf den kürzlich verstorbenen Frank Dostal. Karl-Heinz Klempnow wurde als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender für die Berufsgruppe der Musikverleger wiedergewählt, ebenso von der Mitgliederversammlung bestätigt wurde Rudolf Müssig als ordentliches Aufsichtsratsmitglied der Textdichter.Die Mitgliederversammlung der GEMA fand 2017 vom 22. bis 24. Mai in München statt.

