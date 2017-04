Gasteig-Sanierung beschlossen

Großansicht Freuen sich auf den "neuen" Gasteig (von links): Klaus Meisel und Susanne May (Münchner Volkshochschule), Paul Müller (Münchner Philharmoniker), Hans-Georg Küppers (Kulturreferat München), Christine Schornsheim (Hochschule für Musik und Theater München), Max Wagner (Gasteig) und Arne Ackermann (Münchner Stadtbibliothek) (Bild: Dominik Parzinger) Freuen sich auf den "neuen" Gasteig (von links): Klaus Meisel und Susanne May (Münchner Volkshochschule), Paul Müller (Münchner Philharmoniker), Hans-Georg Küppers (Kulturreferat München), Christine Schornsheim (Hochschule für Musik und Theater München), Max Wagner (Gasteig) und Arne Ackermann (Münchner Stadtbibliothek) (Bild: Dominik Parzinger)

In seiner Vollversammlung am 5. April hat der Münchner Stadtrat grünes Licht für die weiteren Planungen zur Sanierung des Gasteig gegeben. Die Gasteig München GmbH, laut der der Beschluss mit "überwältigender Mehrheit" zustande kam, wird nun beauftragt, einen Architektenwettbewerb mit anschließender Vorplanung der Sanierung in die Wege zu leiten.Gleichzeitig sollen Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner und sein Team in Verhandlungen treten über mögliche Interims-Spielorte während der Sanierungsarbeiten. Dafür stehen nun Mittel in Höhe von rund 14 Millionen Euro bereit."Der neue Gasteig kommt", jubelt Max Wagner. "Das ist ein historischer Tag für Kultur und Bildung in München. Und schon morgen geht die Arbeit mit Volldampf weiter. Gemeinsam mit allen hier im Gasteig - Münchner Philharmonikern, Stadtbibliothek, Volkshochschule, Musikhochschule, Kulturreferat und privaten Veranstaltern - werde ich mit aller Kraft darauf hinarbeiten, ein modernes Kulturzentrum für die kommenden Jahrzehnte zu schaffen. Darauf freue ich mich schon sehr."Insgesamt werden für die Sanierung des Gasteig 410 bis 450 Millionen Euro veranschlagt. Geplante Maßnahmen sind die akustische Optimierung der Philharmonie, ein Umbau des Carl-Orff-Saals, die Schaffung eines Aussichtspunkts mit Restaurant auf dem Dach der Philharmonie sowie optimierte Räumlichkeiten für alle im Gasteig ansässigen Institute.Die Sanierungsarbeiten sollen frühestens im Herbst 2020 beginnen. "Bis dahin müssen unsere Besucherinnen und Besucher aber keinerlei Beeinträchtigungen befürchten. Bevor die Bagger anrücken, vergeht noch einige Zeit", so Max Wagner.

Quelle: MusikWoche

