Gamigo schnappt sich Mediakraft

Die Gamigo AG übernimmt Mediakraft . Die Hamburger Firmengruppe erwirbt dazu als strategischer Investor alle Anteile an der GmbH von den bisherigen Venture-Capital-Anteilseignern. Das Multichannel-Network mit Hauptsitz in Köln wird an die Gamigo-Tochter adspree angegliedert, soll aber als Firma bestehen bleiben. Mediakraft wurde 2011 gegründet und vermarktet vor allem reichweitenstarke Youtube-Channels, hat unter anderem auch Let's Player unter Vertrag."Mediakraft passt perfekt zu adspree, da beide für die Überzeugungskraft von Influencer-Marketing stehen und sich die jeweiligen Stärken im Games-Segment und anderen Verticals gut ergänzen. Eine enge Zusammenarbeit in der Vermarktung, bei der Content-Produktion und der Kampagnen-Auslieferung wird es uns ermöglichen, unseren Werbekunden künftig noch besseren Service zu bieten und in diesem dynamischen Markt noch stärker zu wachsen", sagt Oliver Gediehn, CEO von adspree media."Wir freuen uns, mit gamigo und adspree media die besten Partner für die Umsetzung unser langfristig angelegten neuen Strategie gefunden zu haben," sagt Constantin Stammen, Geschäftsführer der Mediakraft Networks GmbH. "Online-Games und Online-Video sind die intensiv genutzten Medien der jungen Generation, die ein enormes Vermarktungspotential verbindet. Die Internationalisierungs-Erfolge sowohl von gamigo als auch Mediakraft lassen durch die Allianz ein hohes Wertsteigerungspotential erkennen mit der Perspektive, einen europäischen Champion zu formen."

