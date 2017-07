gamescom: Auch der Freitag ist ausverkauft

Die gamescom ist weiter auf Kurs und die Nachfrage an Eintrittskarten ungebrochen. Laut den Veranstaltern von Koelnmesse und BIU gehen im Endverbraucherbereich inzwischen die verfügbaren Tickets zur Neige. Nach dem Messesamstag, so vermelden die Organisatoren, ist nun auch der Messefreitag ausverkauft. Für Verbraucher bleiben also nur noch der Mittwoch oder Donnerstag, oder mit etwas Glück die Nachmittagstickets vor Ort. Ein Restkontingent für alle Tage gibt es lediglich noch beim Ticketpartner Saturn. Fachbesuchertickets für die Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind nach wie vor erhältlich.

Quelle: GamesMarkt.de

