Future Music Camp geht in die achte Runde

Großansicht Sprachen 2015 beim Future Music Camp (von links): Alexander Neipp und Daniel Grunenberg im Gespräch mit Projektleiter Steffen Geldner (Bild: Popakademie Baden-Württemberg) Sprachen 2015 beim Future Music Camp (von links): Alexander Neipp und Daniel Grunenberg im Gespräch mit Projektleiter Steffen Geldner (Bild: Popakademie Baden-Württemberg)

Zum achten Mal veranstaltet die Popakademie Baden-Württemberg 2017 das Future Music Camp in Mannheim. Der Schwerpunkt des Future Music Camps liegt am 27. und 28. April beim Audio- und Videostreaming. Repräsentanten von Napster Sony Music oder Roba haben bereits für die Konferenz der digitalen Musik- und Medienwirtschaft zugesagt. Außerdem sind zwei Interview-Keynotes mit dem EDM-Duo Jewel & Sparkz sowie den Betreibern des Musikerkanals Majestic Casual bestätigt."Beim diesjährigen Future Music Camp wollen wir noch tiefer in die Streamingwelt einsteigen, Algorithmen verschiedener Dienste beleuchten und zeigen, wie Kennzahlen interpretiert werden können", erklärt Hubert Wandjo , Business Director und Geschäftsführer Popakademie. Demnach gehöre das Marketing mit Streaminganbietern mittlerweile zum Alltag der Musikbranche. Allerdings würden Kennzahlen und technisches Know-how noch nicht überall strategisch eingesetzt, wenn es um die Vermarktung von Musik abseits des Repertoires von Major-Labels gehe, so Wandjo weiter.Die Teilnahme am Future Music Camp der Popakademie ist kostenlos, erfordert aber eine Voranmeldung . Die Anmeldung ist ab dem 7. März möglich. Sessions können ab sofort online eingereicht werden

Quelle: MusikWoche

