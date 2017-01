Fury In The Slaughterhouse startet Partnerschaft mit Starwatch

Großansicht Gehen künftig gemeinsame Wege (von links): Erik Jülicher (Head of Marketing Label Starwatch), Leonard Loers (Managing Director MPS Hanseatic), Sam Bittner (Head of A&R Starwatch), Rainer Schumann , Christian Decker, Christof Stein-Schneider und Kai Wingenfelder (alle Fury In The Slaughterhouse), Markus Hartmann (COO & Director Music Starwatch), Thorsten Wingenfelder und Gero Drnek (beide Fury In The Slaughterhouse) und Holger Hübner (Managing Director ICS Festival Service) (Bild: Starwatch) Gehen künftig gemeinsame Wege (von links): Erik Jülicher (Head of Marketing Label Starwatch), Leonard Loers (Managing Director MPS Hanseatic), Sam Bittner (Head of A&R Starwatch), Rainer Schumann , Christian Decker, Christof Stein-Schneider und Kai Wingenfelder (alle Fury In The Slaughterhouse), Markus Hartmann (COO & Director Music Starwatch), Thorsten Wingenfelder und Gero Drnek (beide Fury In The Slaughterhouse) und Holger Hübner (Managing Director ICS Festival Service) (Bild: Starwatch)

Termine

Die Hannoveraner Band Fury In The Slaughterhouse , deren Reunion-Konzerte im März 2017 bereits ausverkauft sind, haben eine Partnerschaft mit Starwatch Entertainment abgeschlossen.Als erstes Projekt der neuen Partner erscheint am 10. März im Vertrieb von Sony Music die Kopplung "30 - Best Of Collection". Auf dem dreiteiligen Best-Of-Album sollen erstmals alle Hits der Band sowie sechs exklusive, neue Songs versammelt sein. Markus Hartmann , COO & Director Music Starwatch, freut sich über die künftige Zusammenarbeit: "Wenn sich eine Band solcher Legacy und Größe in 2017 Starwatch als Partner wählt, dann ist dies nicht nur eine wunderbare Ehre, sondern auch ein erfreulicher Indikator dafür, das wir unserem Angebot, transparente Partnerschaften auf Augenhöhe anzubieten, richtig liegen."Fury in The Slaughterhouse trennten sich 2008. Davor landeten sie Hits wie "Won't Forget These Days", "Radio Orchid" oder "Time To Wonder" und verkauften insgesamt über vier Millionen Alben, wie es bei Starwatch heißt. Nun gehen sie nach den drei bereits vorab ausverkauften Reunion-Konzerten im März in Hannover im Frühsommer und Sommer auch auf Festival-Tour durch Deutschland.12.05.2017 Bad Segeberg - Kalkberg Arena13.05.2017 Aurich - Mehrzweckgelände Tannenhausen14.06.2017 Mannheim - Zeltfestival Rhein-Neckar15.06.2017 Trier - Porta Nigra OpenAir16.06.2017 Trier - Porta Nigra OpenAir ausverkauft!08.07.2017 Erfurt - Festwiese14.07.2017 Hamburg - Stadtpark Hamburg15.07.2017 Hamburg - Stadtpark Hamburg21.07.2017 Halle/Westfalen- Gerry Weber Stadion22.07.2017 Mönchengladbach - SparkassenPark Mönchengladbach20.08.2017 Ulm Kloster Wiblingen - Klosterhof26.08.2017 Osterholz-Scharmbeck - Freigelände an der Stadthalle01.09.2017 Dortmund - Westfalenpark Dortmund16.09.2017 Hameln Weserberglandstation

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen