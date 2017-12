Full Metal Cruise VII ist ausgebucht

Großansicht Auch Metalfans mögen kühles Nass: Teilnehmer einer Full Metal Cruise am Pool (Bild: ICS/TUI Cruises) Auch Metalfans mögen kühles Nass: Teilnehmer einer Full Metal Cruise am Pool (Bild: ICS/TUI Cruises)

Großansicht Hinter diesen Türchen warten neue Bands: der Adventskalender des Wacken Open Airs (Bild: ICS) Hinter diesen Türchen warten neue Bands: der Adventskalender des Wacken Open Airs (Bild: ICS)

Kurz nach dem Buchungsstart waren alle Kabinen für die von ICS in Zusammenarbeit mit TUI Cruises veranstaltete Full Metal Cruise vergriffen. Bei der siebten Ausgabe der Kreuzfahrt, die im September 2018 von Bremerhaven nach Schottland und England führt, treten unter anderem Uli Jon Roth, Eisbrecher, Mr. Hurley & die Pulveraffen, Versengold und Grave Digger auf.Erstmals findet die Reise auf dem Kreuzfahrschiff Mein Schiff 3 statt. Zusätzlich zu den Konzerten bietet die Full Metal Cruise Vll ein Rahmenprogramm, zu dem Meet And Greets mit den Künstlern, Kinofilme, Workshops, Karaoke, ein Tätowierer, Metal-Wellness und All-Star-Jam-Sessions.Auch mit einem anderen Tourismusangebot sind die Wacken-Macher 2018 wieder aktiv: Vom 2. bis 8. April steigt zum dritten Mal das Wintersport-Event Full Metal Mountain im Nassfeld in Kärnten in Österreich. Gebucht für das Musikprogramm sind unter anderem Eisbrecher, Alestorm, Versengold, Abbath, Hämatom, Elvenking, Betontod, John Diva und Razor Punch, Kreator, Nazareth, Rage, Walking Dead On Broadway und Tuxedoo.Wie in den Vorjahren kommuniziert ICS zudem in einer Art Adventskalender im Dezember täglich neue Bands für das Wacken Open Air. So stoßen 2018 unter anderem Mr. Big, Unzucht, Nocturnal Rites, Hatebreed, Betontod, In Flames, Blues Pills, Enslaved, die Apokalyptischen Reiter und Oomph zum Künstleraufgebot des Metalfestivals.

Quelle: MusikWoche

