Für Elbjazz nur noch Tagestickets für Freitag zu haben

Großansicht Zum Comeback stark besucht: das Elbjazz Festival (Bild: Spahrbier) Zum Comeback stark besucht: das Elbjazz Festival (Bild: Spahrbier)

Am Freitag, dem 2. Juni, startet das zweitägige Elbjazz Festival 2017 im Hamburger Hafen. Für den Auftakttag sind noch Karten an den bekannten Vorverkaufsstellen für 55 Euro plus Gebühren oder an der Abendkasse für 60 Euro verfügbar.Sowohl die Zweitagestickets für das gesamte Festival als auch die Tagestickets für Samstag, den 3. Juni, sind indes vergriffen. Für das Festival wurden demnach bislang insgesamt 18.500 Tickets verkauft.Für Freitag erwartet das Elbjazz-Team nach bisherigen Stand 12.500 Besucher zu den Elbjazzkonzerten und am Samstag 15.000, wobei hier die Besitzer von Zweitageskarten doppelt eingerechnet sind.Das Elbjazz-Team um die Geschäftsführer Alexander Schulz Karsten Jahnke und Folkert Koopmans empfiehlt die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, die im Gesamtbereich des Hamburger Verkehrsverbunds HVV für Ticketbesitzer kostenfrei ist. Für Festivalgäste gibt es zudem zwischen den beiden Festivalzentren HafenCity und Blohm+Voss einen ebenfalls kostenlosen Shuttle-Service per Barkasse und Bus.Zu den Live-Acts gehören unter anderen Gregory Porter & Band im Verbund mit dem Kaiser Quartett, Snarky Puppy, Agnes Obel, die Jan Garbarek Group, das Joshua Redman Trio, Beady Belle Youn Sun Nah , die NDR Bigband, das Erik Truffaz Quartet, Dhafer Youssef , Akua Naru oder Nils Wülker.Am Vorabend des Festivals, dem 1. Juni, steigt in Hamburg bekanntlich die Verleihung des Echo Jazz auf dem Werftgelände von Blohm + Voss.Carsten Brosda, der Senator der Hansestadt für Kultur und Medien, dessen Behörde beide Veranstaltungen fördert, sagt: "Jazz steht für musikalischen Austausch über Grenzen hinweg. Das passt gut zu der weltoffenen Musikstadt Hamburg, und das passt gut zum Hamburger Hafen, der auch kulturell Hamburgs Tor zur Welt ist." Der Echo Jazz und das Elbjazz tragen laut Brosda "die Musik in die Welt hinaus, zeigen die Bedeutung der Musikstadt Hamburg und auch, dass der Jazz hier eine Heimat hat. Ich freue mich, dass mit der Elbphilharmonie in Hamburg ein neuer Ort für den Jazz hinzugekommen ist."Die Elbphilharmonie gehört zu den Spielstätten des Elbjazz Festivals, das in diesem Jahr nach einjähriger Pause seine siebte Auflage erlebt. Hamburg ist zudem zum fünften Mal Austragungsort für den Echo Jazz.Im Rahmen der beiden Veranstaltungen sind selbstredend auch Künstler aller Generationen aus oder mit starkem Bezug zu Hamburg zu erleben, von der Saxofonistin Anna-Lena Schnabel, die den Echo Jazz in der Kategorie "Newcomer" erhalten wird, bis zum berühmten mittlerweile 83-jährigen Vibrafonisten Wolfgang Schlüter, der am 3. Juni im Rahmen des Elbjazz mit dem Hamburger Jazzpreis 2017 ausgezeichnet wird.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen