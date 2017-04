Fünfte Kulturkonferenz fordert Geschlossenheit

Großansicht Eröffnete die fünfte Kulturkonferenz: Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger Eröffnete die fünfte Kulturkonferenz: Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger

Am Vortag des Echo eröffnete Mathias Döpfner , Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), am 5. April 2017 mit einer Keynote die fünfte Kulturkonferenz des Bundesverbands Musikindustrie . Die Veranstaltung, an der rund 250 Personen der Musikwirtschaft, der Politik und angrenzender Branchen sich in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom teilnehmen. steht unter dem Titel "Inhalte und Technologie - Märkte gemeinsam erschließen"."In einer Kulturnation muss geistiges Eigentum genauso angesehen, wertvoll und schützenswert sein wie dingliches Eigentum", betonte Döpfner. "Wenn es heute erlaubt wäre, Brot aus den Geschäften zu stehlen, weil es ein Grundnahrungsmittel ist, würde es keine Bäckereien mehr geben. Egal ob Musik, Film oder Verlagsbranche, wir brauchen ein europäisches Gesetz zum Schutz geistigen Eigentums. Deshalb ist es jetzt wichtiger denn je, dass die kreativen Branchen ihre Interessen gemeinsam vertreten."Zuvor hatte Gastgeber Dieter Gorny , der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Musikindustrie, die anwesende Kultur- und Kreativwirtschaft zu mehr Selbstbewusstsein aufgerufen: "Wir müssen, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs mehr und nicht weniger Kultur wagen! Und dafür eintreten! Wir sollten den Mut haben immer wieder massiv deutlich zu machen, wie sehr es die Inhalte sind, die uns betreffen."Denn es sei immer die Kultur, die die gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen reflektiere und Veränderungen schaffe, so Gorny weiter. "Ohne Kultur, ohne Kreativität, ohne Content geht es nicht." Der BVMI-Vorstandsvorsitzende unterstrich aber auch, dass Technologie und Inhalte einander bedingen und einander brauchen: "Wir müssen weg von der Konfrontation; gemeinsam können wir es besser."Anschließend gab Gorny zusammen mit Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, Günter Winands (Ministerialdirektor bei der BKM und Leiter der Abteilung Kultur und Medien im Bundeskanzleramt) sowie Elisabeth Kotthaus (stellvertretende Leiterin der Politischen Abteilung Europäische Kommission) in einer von Jan Fleischhauer ("Der Spiegel") moderierten Paneldiskussion "Politische Antworten auf die Herausforderungen für die Kreativwirtschaft".Nach der Mittagspause wird es zunächst um "Respekt 4.0: von Internet-Piraterie zur gesellschaftlichen Frage - dem Recht im Netz Geltung verschaffen" gehen. Dazu liefert Florian Drücke , Geschäftsführer Bundesverband Musikindustrie, zunächst einen Statusreport zur illegalen Musiknutzung. Anschließend diskutiert er mit Guido Brinkel (Leiter Regulierungspolitik Microsoft Berlin), Lena-Sophie Müller (Geschäftsführerin Initiative D21) und dem Kriminologe Thomas-G. Rüdiger den Befund, moderiert von Journalist Jan Hendrik Becker.Die Konferenz wird mit einem Ausblick auf die Verheißungen von Virtual Reality schließen. Unter dem Titel "VR - What's Next?" wollen Facundo Diaz (Co-Founder & CEO von VRTIFY), der aus Los Angeles zugeschaltet wird, Anika Giese (Head of Video von Axel Springer), Ralf Lülsdorf (Head of International Music Marketing bei der Deutschen Telekom) und Martin Schönberger (Head of Business Development Sony Music), aufblitzen lassen, welch Potenzial die Virtual Reality-Technologie auch im Musikgeschäft haben kann.Die Konferenz findet mit Unterstützung der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) statt.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Events MusikWoche.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Musikbranche. Kostenlos lesen