Fritz Kalkbrenner spielte erfolgreichste Tour

Mit mehr als 50.000 verkauften Tickets und "begeisterten Massen in Prag, London, Paris, Barcelona oder Berlin" war die "Grand Départ Tour" von Fritz Kalkbrenner im Zeitaum von Februar bis April "die erfolgreichste Tour des Berliners bislang", wie sein weltweit für ihn tätiger Veranstalter Four Artists meldet.Die abgeschlossene Konzertserie umfasste mehr als 20 Shows, davon sechs in Deutschland. Bei seinen Gigs zum vierten Soloalbum "Grand Départ" Warner Music ) quer durch Europa habe Kalkbrenner sein Publikum "mit seiner unverkennbar souligen Stimme und seinem präzisen und vielschichtigen Sound" überzeugt und seine Musik dabei zudem "durch atemberaubende Licht- und Bühnenproduktionen" perfekt in Szene gesetzt. "Fans belohnten ihn mit ausverkauften Konzertvenues", heißt es aus Berlin.Der Produzent, Sänger, Komponist und DJ ist demnächst schon wieder unterwegs auf seiner "Grand Départ Sommer Tour 2017". Neben großen Festivalbühnen in Deutschland wie beim Sputnik Spring Break, Hurricane und Southside oder SonneMondSterne und in anderen europäischen Ländern wie dem Sziget Festival in Budapest oder Pukkelpop in Belgien stehen auch Konzerte in Kolumbien, Argentinien, China, den USA und Kanada auf dem Plan."Somit ergibt sich für Fans auf der ganzen Welt die Chance, sich von den überwältigenden Live-Qualitäten eines der erfolgreichsten deutschen Künstler der Elektro-Szene zu überzeugen", lässt Four Artists wissen.05.05.2017 COL - Medellin, Salon Amador06.05.2017 COL - Bogota, Baum12.05.2017 ARG - Buenos Aires, Mind Club13.05.2017 ARG - Rosario, Teatro Vorterix20.05.2017 CHN - Peking, Great Wall Run Festival03.06.2017 Pouch, Sputnik Spring Break09.06.2017 Memmingen, IkarusFestival11.06.2017 Offenburg, Kamehameha Festival14.06.2017 FRA - Marseille, R2 Rooftop16.06.2017 FRA - Paris, Clairière17.06.2017 Münster, Docklands18.06.2017 Berlin, PxP Festival23.06.2017 Neuhausen ob Eck, Southside Festival25.06.2017 Scheeßel, Hurricane Festival29.06.2017 SWE - Norköpping, Bravalla Festival30.06.2017 HUN - Sopron, Volt Festival08.07.2017 NLD - Wanroij, Extrema Outdoor13.07.2017 FRA - Aix-Les-Bains, Musilac Festival14.07.2017 CH - Bern, Gurtenfestival29.07.2017 Gärtringen, Wet Open Air31.07.2017 CH - Bern, Tension Festival04.08.2017 USA - New York, Cielo05.08.2017 CAN - Montreal, Oshega Festival12.08.2017 Saalburg - SonneMondSterne Festival13.08.2017 Mannheim, Hafen 4914.08.2017 CRO - Novalja, Barrakud @ Noa Beach15.08.2017 HUN - Budapest, Sziget Festival19.08.2017 Köln, Springinsfeld Festival19.08.2017 BEL - Hasselt, Pukkelpop24.08.2017 ESP - Barcelona, Pacha26.08.2017 FRA - Bréal Sous-Montford, Festival Du Roi Arthur

