Fritz DeutschPoeten mit Clueso und Kontra K

Schon zum dritten Mal bei den DeutschPoeten dabei: Clueso (Bild: Christoph Köstlin)

Das Festival Die Fritz DeutschPoeten steigt auch im Spätsommer 2018 wieder im IFA Sommergarten im Rahmen der Internationalen Funkausstellung, und zwar am 31. August und am 1. September. Der rbb -Radiosender Fritz und Four Artists Booking haben dafür nun die ersten Acts verpflichtet. Clueso wird zum dritten Mal auf der DeutschPoeten-Bühne stehen. Mit seinem 2016er Nummer-eins-Album "Neuanfang" ging er nacheinander auf Clubtour, auf große Hallentour und auf eine umfangreiche Open-Air-Tournee, die er in seiner Heimatstadt Erfurt vor 15.000 Menschen beendete. Insgesamt sahen über 100.000 Fans seine Live-Shows unter dem Motto "Herzlich willkommen - Neuanfang".Neuling bei den DeutschPoeten ist Kontra K, der in diesen Tagen mit seinem ersten Nummer-eins-Album "Gute Nacht" auf Tour ist. Die DeutschPoeten-Fans dürfen sich auf "eine Show voller Ausdauer, Dynamik und Leidenschaft" freuen, wie Fritz und Four Artists versprechen.Auch Romano steht zum ersten Mal auf der Bühne des Festivals. Der als "der neue Hauptmann von Köpenick" gehandelte Künstler bedient mit seinem Electro-Rap Fans unterschiedlicher Musikstile.Das online über die Festivalhomepage erhältliche Zwei-Tage-Festivalticket kostet 69,50 Euro zuzüglich Gebühren und ist zusätzlich als Tagesticket für die IFA gültig, die weltweit als bedeutendste Messe für Consumer Electronics gilt.

Quelle: MusikWoche

