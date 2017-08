Frida Gold im Herbst auf Akustiktour

Im Herbst wieder zu erleben: Akustikset von Frida Gold mit Klavier und Gitarre (Bild: Philipp Haas)

Im Herbst gehen Frida Gold unter Ägide von Neuland Concerts zum zweiten Mal in diesem Jahr auf Akustiktour. Im April 2017 absolvierte die Formation erstmals vier Shows in besonderen Locations im minimalistischen Set-up. Alina Süggeler und Andi Weizel sangen und spielten dabei ihre Songs in aufs Wesentliche reduzierten Versionen mit Akustikgitarre und Klavier. Laut Veranstalter Neuland Concerts war die Resonanz der Besucher darauf "wie erhofft grandios".Auch Süggeler und Weizel schwärmen noch davon: "Die Acoustic Live Tour zählt zu den wunderbarsten Konzerterlebnissen, die wir in unserer Karriere hatten. Wir wussten immer, dass wir einen intensiven Austausch mit unserem Publikum wollten, aber dass es so schön wird, hat uns dann doch überrascht."Am 23. November startet in der Friedenskirche in Krefeld die Fortsetzung "unter gleichen Vorzeichen", wie Neuland Concerts verkündet. Die Hamburger Konzertagentur hat dafür diesmal sieben Shows gebucht. Das Finale steigt am 2. Dezember 2017 im Konzerthaus in Ravensburg.Frida Gold haben bislang drei Studioalben via Warner Music veröffentlicht. Ihr zweiter Longplayer, "Liebe ist meine Religion" , war 2013 eine Nummer eins in den Offiziellen Deutschen Charts.23.11.2017 Krefeld, Friedenskirche24.11.2017 Rostock, Volkstheater26.11.2017 Lübeck, Rider's Café27.11.2017 Bremen, Schlachthof28.11.2017 Aschaffenburg, Colos-Saal29.11.2017 Nürnberg, Lux Kirche01.12.2017 Glauchau, Stadttheater02.12.2017 Ravensburg, Konzerthaus

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Livebiz MusikWoche.livedaily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Livebranche. Kostenlos lesen